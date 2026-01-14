BTS en Lima: pasos para ser ARMY oficial y participar en la preventa exclusiva

La llegada de BTS al Perú por primera vez no solo ha generado euforia entre sus seguidores, sino también una ola de consultas sobre cómo convertirse en ARMY y acceder a la esperada preventa de entradas.

Tras confirmarse dos conciertos en Lima para los días 9 y 10 de octubre, Jéssica Cuadros, integrante del staff del club de fans BTS Perú, explicó en RPP los pasos clave para que los fanáticos se preparen a través de la membresía oficial del grupo.

Durante la entrevista, destacó el impacto del anuncio en el país y el crecimiento sostenido del fandom. “ Perú ahorita está súper emocionado porque es algo que venimos pidiendo desde hace muchos años. Y sí, se han anunciado dos fechas, entonces estamos súper felices. Va a ser el 9 y 10 de octubre”, precisó, resaltando que la llegada del septeto marca un momento histórico para los seguidores peruanos.

La representante del club de fans explicó que BTS cuenta con un público diverso en edades debido a la profundidad de sus letras y el mensaje que transmiten.

Fotografía de archivo de la banda surcoreana BTS. (Foto: EFE/EPA/ David Swanson)

El entusiasmo por los conciertos también ha puesto en agenda una pregunta clave: ¿qué es ser ARMY? ARMY es el nombre oficial del fandom de BTS y significa Adorable Representative M.C. for Youth (Adorables Representantes MC para la Juventud), siendo “M.C.” las siglas de maestro de ceremonias. El fandom es considerado un “ejército” que apoya y protege al grupo, y ha ganado reconocimiento mundial por su organización y compromiso social.

En ese contexto, la compra de entradas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para los fans. Jéssica Cuadros explicó que contar con la membresía oficial de BTS es fundamental para acceder a la preventa. “ Dentro de nuestras redes de BTS Perú en Instagram hemos dejado un tutorial sobre cómo crearte la membresía oficial, ya que esto te ayuda a acceder a la preventa de tickets. Eso es una gran ventaja, porque la venta de entradas seguramente va a ser todo un loquerío”, añadió.

Finalmente, el club de fans BTS Perú difundió en sus redes sociales una guía práctica para que los seguidores puedan obtener la membresía oficial y estar preparados para el proceso de preventa de los conciertos en Lima.