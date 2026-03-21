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Resumen

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Una imagen de "Swim". (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)
Una imagen de "Swim". (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)
Por Leslie A. Galván

El video musical de “SWIM”, dirigido por la realizadora ucraniana Tanu Muiño y con la participación de la actriz Lili Reinhart, ubica a los integrantes de BTS (Bangtan, como los llaman) en un barco en medio del mar. Captó a los fans del ejército global de la banda surcoreana (llamados ARMY) y eso reflejaron sus cifras: superó los 5.5 millones de reproducciones en YouTube a los pocos minutos de su estreno y rebasó los 28 millones en su primer día en la plataforma.

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