El video musical de “SWIM”, dirigido por la realizadora ucraniana Tanu Muiño y con la participación de la actriz Lili Reinhart, ubica a los integrantes de BTS (Bangtan, como los llaman) en un barco en medio del mar. Captó a los fans del ejército global de la banda surcoreana (llamados ARMY) y eso reflejaron sus cifras: superó los 5.5 millones de reproducciones en YouTube a los pocos minutos de su estreno y rebasó los 28 millones en su primer día en la plataforma.

“Nombra un lugar, en este mapa, donde yo pueda respirar, mundo”, dice una estrofa de “SWIM”. En esencia, BTS regresa al mundo de las canciones, pero también lo hace enfrentando una etapa de transformación que sigue su fama global y su transición de jóvenes a adultos tras el internamiento por servicio militar en Corea del Sur.

No se trata solo de volver, sino de adaptarse a un entorno que cambió mientras ellos estaban ausentes, y eso lo intentan traducir en forma de metáforas musicales en el nuevo álbum “Arirang”, “SWIM” ocupa el lugar 7 del tracklist de 14 canciones originales. En particular, esta canción y su videoclip, producidos por Tyler Spry, Leclair, RM, entre otros, proponen “nadar” (“swim” en inglés), incluso cuando el entorno es incierto, como quien sigue nadando en medio de una corriente que no siempre se puede controlar.

Simbolismos de “SWIM”

El mar y el barco

"Swim" de BTS se estrenó el jueves 19 de marzo en Youtube y ya tenía más de 28 millones de reproducciones por la tarde del día siguiente. (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)

El mar y el barco son el eje visual más evidente. El agua, en este caso, funciona como una metáfora de las emociones, la incertidumbre y los cambios constantes. No hay tierra firme, solo movimiento. El barco, en cambio, representa el espacio colectivo: el grupo que se sostiene a sí mismo mientras atraviesa ese entorno inestable. La travesía no es únicamente física. Es un recorrido interno que dialoga con los últimos años de BTS, marcados por pausas, la decisión de abrirse camino como solistas y un regreso que los pone nerviosos, pero apuestan por un nuevo equilibrio.

“Descansar”

El concepto de “descansar” aparece como un matiz menos evidente, pero significativo. Según explica la docente de literatura coreana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Centro de Estudios Orientales PUCP, Daisy Saravia, existe un juego fonético entre “SWIM” y el verbo coreano 쉬다 (swida), que significa descansar o tomar un respiro. La canción, entonces, se mueve en una tensión interesante: avanzar sin detenerse, pero también encontrar momentos de pausa dentro del movimiento.

“Si bien ‘SWIM’ de BTS se relaciona más con seguir avanzando (수영하다, nadar) que con descansar (쉬다), el juego de palabras puede generar matices poéticos sobre moverse y a la vez encontrar calma”, dice Saravia.

La canción "Normal", incluida en el álbum "Arirang", aparece como una referencia directa en una imagen del videoclip de "Swim". (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)

Lili Reinhart

La presencia de la actriz Lili Reinhart, recordada por la película “Hustlers” y la serie “Riverdale”, entra en otro contexto en el videoclip de BTS. Su presencia refuerza la dimensión introspectiva. Su personaje aparece en soledad, observando el mar o interactuando con objetos, como si estuviera en un proceso de reflexión silenciosa. No forma parte directa del grupo, pero funciona como un espejo de su vulnerabilidad. Representa al individuo dentro de una historia colectiva, una figura que observa, procesa y, de algún modo, acompaña sin intervenir.

Lili Reinhart aparece en el videoclip de "Swim", de BTS. (Foto: CAPTURA/ SWIM DE BTS)

Lili Reinhart actúa como la metáfora de la transición de BTS. (Foto: Captura de pantalla)

“Arirang”

El reencuentro tendrá su momento más visible este sábado 21 de marzo (6 a.m. hora Perú), con un concierto transmitido en vivo por Netflix desde Seúl. (Foto: Captura de pantalla)

Tal como Saravia pronosticó en una nota anterior al lanzamiento del disco, “SWIM” es un resumen perfecto del alma del disco “Arirang”, título remite a una de las canciones folclóricas más importantes de Corea del Sur. Asociada al dolor, la separación y la resistencia emocional, en ambos casos, la canción y el disco quieren demostrarle al público que pueden conectar con sus raíces coreanas para tener la fuerza que los hará avanzar a pesar de las emociones que podrían frenarlos.

El regreso de BTS, con un disco lleno de madurez, masculinidad y sofisticación de parte de la banda surcoreana, es aún más profundo de lo que los fans estaban esperando.