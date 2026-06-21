Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Carlos Yrigoyen escribe sobre "Las nerviosas".
José Carlos Yrigoyen escribe sobre "Las nerviosas".
Por José Carlos Yrigoyen

A primera vista, “Las nerviosas”, de Rosa Chávez Yacila, podría parecer una versión vernacular de “Esa visible oscuridad”, de William Styron: unas memorias sobre la tortuosa experiencia de la depresión. Pero es bastante más diversa que eso. Aquí la circunstancia de la autora sirve como eje para varios temas que son tratados con indudable interés: la movilización social de los jóvenes provenientes de los sectores populares de Lima, la tragedia de no tener dinero en un país que descuida la salud mental de sus ciudadanos y el círculo de la pobreza, una rueda donde la enfermedad y la angustia nunca dejan de retroalimentarse. Es un libro sobre una dolencia oculta y la búsqueda de un origen que se revela capa por capa. Y tal vez uno de los títulos locales más carismáticos, conmovedores e inteligentes que he leído en mucho tiempo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.