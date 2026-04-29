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La ceremonia de entrega del premio a Patti Smith tendrá lugar el 23 de octubre. (Foto: Agencias)
La ceremonia de entrega del premio a Patti Smith tendrá lugar el 23 de octubre. (Foto: Agencias)
Por Agencia EFE

La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, distinguida en España con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, agradeció este miércoles el galardón y dijo que para ella significa “Arte y Amor”, “por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso” le han inspirado.

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