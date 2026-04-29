La cantante y escritora estadounidense Patti Smith, distinguida en España con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, agradeció este miércoles el galardón y dijo que para ella significa “Arte y Amor”, “por todos los poetas y pintores que desde Lorca a Picasso” le han inspirado.

“Al recibir esta mañana la noticia de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes, me he levantado llevada por un profundo sentimiento de gratitud. Como si mil palomas me hubieran dado la bienvenida y me hubiesen llenado de energía”, reveló en unas declaraciones difundidas por la Fundación Princesa de Asturias.

La Fundación Princesa de Asturias anunciando el galardón. (Foto: Agencias)

La cantante estadounidense recordó que en diciembre cumplirá ochenta años, “pero más que tener la sensación de estar llegando al final” de su camino, aseguró que el premio hace que se sienta “rejuvenecida”.

“Creo que este galardón simboliza el amor que siento por España, un país que, durante décadas y a través de distintas generaciones, me ha expresado su cariño y apoyo y donde siempre me he sentido respaldada y querida”, añadió.

La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar el 23 de octubre y Patti Smith confía en llegar a España unos días antes porque se da la circunstancia de que el próximo 20 de octubre se cumplirán 50 años de su primer concierto en España.

“Bendigo cada día como el comienzo de algo nuevo, en un mundo que necesita más que nunca de nuestra comprensión, de nuestro trabajo y de nuestro compromiso para seguir llenándolo de amor y de respeto hacia los demás”, concluyó Smith en su mensaje.

El jurado que le concedió el galardón ensalzó de la cantante y escritora su “impetuosa creatividad”, su “actitud inconformista y transgresora”, su “visión poética de la vida” y su compromiso frente a las injusticias.