Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

"Pan de ángeles" de Patti Smith ya está disponible en librerías peruanas. (Foto: EFE)
"Pan de ángeles" de Patti Smith ya está disponible en librerías peruanas. (Foto: EFE)
Por Enrique Planas

El año pasado, se celebraron los 50 años de su primer disco, el fundamental “Horses”, lanzado el 10 de noviembre de 1975. Un LP que pretendía cabalgar hacia el futuro. Un disco que anunció el punk que iba a estallar como movimiento meses después, con los Sex Pistols o The Clash en Inglaterra, pero en Nueva York incubaba algo parecido: despojar a la música de la retórica virtuosa del rock sinfónico de la época para volver a conectar con el oyente común. Una escena representada por artistas verdaderamente exquisitos. Pensemos en los Talking Heads, en Television –la banda de Tom Verlaine– o en los Ramones. Y pensemos también en Patricia Leigh Smith o, simplemente, Patti Smith.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.