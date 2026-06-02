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Alumnos de la escuela de artes New York Film Academy participan en un encuentro con la maestra Anne Moore en Estados Unidos. (Foto: Instagram NYFA • Visual & Performing Arts College)
Alumnos de la escuela de artes New York Film Academy participan en un encuentro con la maestra Anne Moore en Estados Unidos. (Foto: Instagram NYFA • Visual & Performing Arts College)
Por Leslie A. Galván

A fines del año pasado, un grupo de actrices peruanas emprendió la aventura de montar la primera compañía de artes escénicas en el circuito externo de Broadway. Ese tipo de hitos no solo demuestra que el talento peruano se está exportando a Nueva York, sino también abre un diálogo cada vez más fluido entre la escena peruana y el mercado estadounidense. Ahora ese intercambio se activa en el sentido inverso, pues el conocimiento artístico de la Gran Manzana llega por primera vez a Lima de la mano de la New York Film Academy (NYFA), escuela de actuación y cine reconocida como una de las más influyentes del mundo en el Education Impact Report 2026 de Variety.

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