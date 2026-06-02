A fines del año pasado, un grupo de actrices peruanas emprendió la aventura de montar la primera compañía de artes escénicas en el circuito externo de Broadway. Ese tipo de hitos no solo demuestra que el talento peruano se está exportando a Nueva York, sino también abre un diálogo cada vez más fluido entre la escena peruana y el mercado estadounidense. Ahora ese intercambio se activa en el sentido inverso, pues el conocimiento artístico de la Gran Manzana llega por primera vez a Lima de la mano de la New York Film Academy (NYFA), escuela de actuación y cine reconocida como una de las más influyentes del mundo en el Education Impact Report 2026 de Variety.

Detrás de la gestión de traer a NYFA a Lima está la actriz y productora peruana Alejandra Mur, egresada de la institución. Lleva meses negociando para que la maestra Anne Moore, quien trabajó en “Grey’s Anatomy”, realice un taller especializado en cástings. Según cuenta Mur a El Comercio, el entrenamiento que la transformó como artista saldrá de las aulas estadounidenses y se acercará a intérpretes peruanos de todas las edades.

Los cupos están limitados a 15 personas por clase para garantizar un trabajo cercano con la docente. El taller de actuación con Anne Moore se realizará el 5, 6 y 7 de junio de 2026 en San Isidro.

Alejandra Mur, actriz y productora peruana egresada de New York Film Academy, organizó el taller para artistas peruanos en Lima. (Foto: Cortesía)

“Cuando estudié una licenciatura en artes en la NYFA, viví una enseñanza de parte de los profesores que me marcó muchísimo. Yo pensaba que era mala actriz, pero allá descubrí realmente la actuación y me formé. Te enseñan desde la empatía y a conectar con quien hablas, esas cosas que en este mundo se han perdido, pero necesitamos saber escuchar para estar en escena. Por eso era importante traer la experiencia aquí”, explica Mur, egresada de la filial de Los Ángeles.

Mur llegó a Nueva York creyendo que la actuación era pura fórmula, ego e imagen, y encontró en cambio una pedagogía centrada en sensibilidad, vulnerabilidad y honestidad emocional. En clases que describe como “espacios seguros”, pudo explorar emociones intensas sin ser juzgada, algo decisivo en su vida personal y profesional.

“Aprendes varias técnicas de actuación en esa escuela, como Meisner, método sobre experimentar los estímulos y vivir el presente, y otras formas de actuación que se desarrollan tras el enfoque Stanislavski sobre experimentar a otro nivel de profundidad las historias. En la escuela de Nueva York ellos dirigen a los actores para una interpretación que conecte con las situaciones de su vida. Entonces, cuando vas a hacer tu escena, es más fácil llegar a la verdad”, agrega.

En el marco del taller la figura de Anne Moore, actriz y directora del Department of Performing Arts de la New York Film Academy, con participaciones en series como “Grey’s Anatomy”, “Sex and the City” y el circuito de teatro Off-Broadway, es la figura de la semana para los actores peruanos jóvenes. Su presencia en Lima será el sello de prestigio para jóvenes que piensan en exportarse al igual que talentos peruanos como Marco Zunino o Lorenza Bernasconi.

La escuela New York Film Academy llega a Lima de la mano de la actriz y maestra Anne Moore. (Foto: Difusión)

“Me encanta trabajar con jóvenes actores, especialmente de diferentes culturas. Estoy muy emocionada de conocer a los jóvenes actores de Perú. Espero que vengan con el corazón abierto y mucha valentía”, dijo Anne More a este diario.

El taller de actuación con Moore estará enfocado en los cástings: cómo preparar una escena, entrar al cuarto, manejar los nervios y aprovechar el breve tiempo frente a cámara. Los participantes trabajarán el análisis de guion, dividirán las escenas en segmentos significativos, anotarán impulsos y objetivos, y luego llevarán todo eso a la práctica para, finalmente, poder soltarlo y habitar el casting.

La actriz y productora peruana, por su parte, aclaró que el curso no es un “atajo” hacia Broadway ni una promesa de casting inmediato en Estados Unidos. Hay barreras legales y administrativas para artistas extranjeros. Sin embargo, se trata de un taller de formación de alto nivel, que tiene la posibilidad de construir redes reales con una institución y una maestra reconocida en la industria internacional.