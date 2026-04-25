Resumen

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Anne Moore, directora de Artes Escénicas de la New York Film Academy, llegará a Lima para compartir su experiencia sobre formación actoral y las exigencias reales de la industria internacional. (Foto: Archivo Anne Moore)
Anne Moore, directora de Artes Escénicas de la New York Film Academy, llegará a Lima para compartir su experiencia sobre formación actoral y las exigencias reales de la industria internacional. (Foto: Archivo Anne Moore)
Por Ángel Navarro Quevedo

Llegar a Hollywood no responde a una fórmula clara ni a un único talento. Es, más bien, un proceso largo, competitivo y profundamente incierto, donde miles de aspirantes convergen con el mismo objetivo y muy pocos logran sostenerse en el tiempo. Para Anne Moore, directora de Artes Escénicas de la New York Film Academy, el problema empieza cuando se subestima esa dificultad: “muchos quieren resultados rápidos”, advierte, sin considerar que la industria exige algo más que presencia o intuición.

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