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A diferencia de un documental deportivo convencional, este largometraje es una ficción que explora la memoria colectiva y el duelo | Foto: Difusión
A diferencia de un documental deportivo convencional, este largometraje es una ficción que explora la memoria colectiva y el duelo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Este jueves 23 de abril, las salas de cine en Perú recibirán el estreno de “La Casaca de Dios”, una producción inspirada en la historia real de la camiseta azul que Diego Armando Maradona utilizó durante el Mundial de México 1986.

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