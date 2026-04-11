Este jueves 23 de abril, las salas de cine en Perú recibirán el estreno de “La Casaca de Dios”, una producción inspirada en la historia real de la camiseta azul que Diego Armando Maradona utilizó durante el Mundial de México 1986.

La película, bajo la dirección de Fernán Mirás, llega a la cartelera nacional tras su exitoso paso por el Festival de Málaga el pasado 11 de marzo.

El relato se centra en la figura de Titi Malvestiti (Jorge Marrale), un humilde utilero de barrio y veterano afectado por la Guerra de Malvinas, quien emprende una misión desesperada para recuperar la mítica prenda antes de que sea subastada.

Según la premisa de la producción, el filme utiliza el fútbol como un “lenguaje universal y refugio emocional” para abordar temas como la paternidad y la dignidad frente a la modernidad.

Afiche oficial de la cinta

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“A veces, los verdaderos héroes no son los que hacen historia dentro de la cancha, sino aquellos que luchan por preservar lo que esa historia significó”, mencionaron los realizadores.

La cinta cuenta con un reparto encabezado por Natalia Oreiro y Jorge Marrale, acompañados por Zoe Peralta y Rafael Ferro. Además, incluye participaciones especiales de figuras vinculadas al deporte como Sergio Goycoechea y el narrador Pablo Giralt.

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