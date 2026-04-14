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El oso Paddington es un personaje clásico en la literatura infantil inglesa, creado por el escritor británico Michael Bond en 1958 | (Foto: Studiocanal)
El oso Paddington es un personaje clásico en la literatura infantil inglesa, creado por el escritor británico Michael Bond en 1958 | (Foto: Studiocanal)
Por Agencia EFE

El popular oso Paddington tendrá una cuarta película, que ya está en marcha, y además un largometraje de animación, según anunció este martes la productora StudioCanal en su cuenta de Instagram.

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