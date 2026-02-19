Oso Paddington presentará categoría en los Premios BAFTA 2026

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) confirmó que Paddington, el oso de origen peruano, se integrará a la lista oficial de presentadores para la gala de este domingo 22 de febrero.

El carismático personaje anunciará al ganador en la categoría de Mejor Película Infantil y Familiar, donde compiten las cintas "Arco", "Boong", "Lilo y Stitch" y "Zootopia 2″.

A través de un comunicado en sus canales oficiales, la organización recibió al invitado con una referencia a su conocida afición por los dulces.

“Por favor, cuiden bien de este osito. Estamos haciendo provisiones de sándwiches de mermelada para el único e inigualable Paddington, quien se unirá a nosotros para presentar un premio este domingo”, publicaron los organizadores.

Oso Paddington en los Premios BAFTA 2026

Aunque la entrega más reciente de la franquicia, "Paddington en Perú" (2025), no obtuvo nominaciones en esta edición, el personaje cuenta con un historial destacado en estos premios.

La primera cinta (2014) recibió dos nominaciones y se alzó con el premio a Mejor Película en los BAFTA Children’s Awards, mientras que la secuela de 2017 alcanzó tres candidaturas, incluyendo una para Hugh Grant como Mejor Actor de Reparto.

Paddington compartirá escenario con una lista de figuras internacionales que incluye a Cillian Murphy, Alicia Vikander, Bryan Cranston, Michael B. Jordan y Gillian Anderson, en una ceremonia conducida por el actor Alan Cumming.

Detalles del evento

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Domingo 22 de febrero de 2026 Sede: Royal Festival Hall, Londres

Royal Festival Hall, Londres Horario: 2:00 p. m. (hora peruana)

2:00 p. m. (hora peruana) Transmisión: BBC One (Reino Unido) y plataformas digitales como HBO Max y el canal oficial de YouTube de los BAFTA a nivel internacional