Oso Paddington presentará categoría en los Premios BAFTA 2026

Aunque la entrega más reciente de la franquicia, Paddington en Perú (2025), no obtuvo nominaciones en esta edición, el personaje cuenta con un historial destacado en estos premios | (Foto: StudioCanal)
Por Redacción EC

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA) confirmó que Paddington, el oso de origen peruano, se integrará a la lista oficial de presentadores para la gala de este domingo 22 de febrero.

