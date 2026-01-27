BAFTA 2026: Esta es la lista completa de los nominados

‘Una batalla tras otra’ (‘One battle after another’) con 14, y ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’), con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, que se entregarán el 22 de febrero de 2026, según anunció este martes la Academia del Cine Británico.

‘Una batalla tras otra’ (‘One battle after another’) con 14, y ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’), con 13, lideran las nominaciones a los premios BAFTA 2026, que se entregarán el 22 de febrero de 2026, según anunció este martes la Academia del Cine Británico. Este es el listado completo de películas nominadas. MEJOR PELÍCULA ‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’)

‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’)

‘Sinners’ (‘Los Pecadores’) LEE: Golden Globes 2026: “El agente secreto” ganó el premio a Mejor película no hablada en inglés MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA ‘Un simple accidente’ (‘It Was just an Accident’), de Jafar Panahi y Philippe Martin

‘El agente secreto’ (‘The Secret Agent’), de Kleber Mendonça Filho y Emilie Lesclaux

‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’) de Joachim Trier, Maria Ekerhovd y Andrea Berentsen Ottmar

‘Sirât’, de Oliver Laxe y Domingo Corral

‘La voz de Hind’ (‘The Voice of Hind Rajab’), de Kaouther Ben Hania y Nadim Cheikhrouha MEJOR DIRECCIÓN Yorgos Lanthimos, por ‘Bugonia’

Chloé Zhao, por ‘Hamnet’.

Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Joachim Trier, por ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’)

Ryan Coogler por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). Sinners MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA Jessie Buckley, ‘Hamnet’.

Rose Byrne, ‘Si pudiera te daría una patada’ (‘If I Had Legs I’d Kick You’).

Kate Hudson, ‘Canción para dos’ (‘Song Sung Blue’).

Chase Infiniti, ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Renate Reinsve, ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’)

Emma Stone, ‘Bugonia’. MEJOR ACTOR PROTAGONISTA Robert Aramayo, ‘I Swear’.

Timothée Chalamet, ‘Marty Supreme’.

Leonardo DiCaprio, ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Ethan Hawke, ‘Blue Moon’.

Michael B. Jordan, ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Jesse Plemons, ‘Bugonia’. MÁS INFORMACIÓN: Golden Globes 2026: Jessie Buckley ganó el premio a Mejor actriz en una película dramática MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Odessa A’zion, ‘Marty Supreme’.

Inga Ibsdotter Lilleaas, ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’).

Wunmi Mosaku, ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Carey Mulligan, ‘La Balada de la isla’ (‘The Ballad of Wallis Island’).

Teyana Taylor, ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Emily Watson, ‘Hamnet’. MEJOR ACTOR DE REPARTO Benicio del Toro, ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Jacob Elordi, ‘Frankenstein’.

Paul Mescal, ‘Hamnet’.

Peter Mullan, ‘I Swear’.

Sean Penn, ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Stellan Skarsgård, ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’) MEJOR GUIÓN ADAPTADO Tom Basden y Tim Key, por ‘La Balada de la isla’ (‘The Ballad of Wallis Island’).

Will Tracy, por ‘Bugonia’

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por ‘Hamnet’

Paul Thomas Anderson, por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Harry Lighton, por ‘Pillion’. MEJOR GUIÓN ORIGINAL Kirk Jones por ‘I Swear’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Kleber Mendonça Filho, por ‘El agente secreto’ (‘The Secret Agent’)

Eskil Vogt y Joachim Trier, por ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’).

Ryan Coogler, por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). CONOCE MÁS: Golden Globes 2026: “Hamnet” gana el premio a Mejor película de drama MEJOR PELÍCULA INFANTIL Y FAMILIAR ‘Arco’, de Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas y Natalie Portman.

‘Boong’, de Lakshmipriya Devi y Ritesh Sidhwani.

‘Lilo & Stitch’, de Dean Fleischer Camp y Jonathan Eirich.

‘Zootopia 2’ (‘Zootropolis 2’), de Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino. El póster de "Zootopia 2", cinta nominada en la categoría mejor película animada en los Premios Oscar 2026 (Foto: Walt Disney Pictures) MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.

Malgosia Turzanska, por ‘Hamnet’.

Miyako Bellizzi, por ‘Marty Supreme’.

Ruth E. Carter, por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Paul Tazewell, por ‘Wicked: Por siempre’ (‘Wicked: For Good’). MEJORES EFECTOS ESPECIALES Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett y Eric Saindon, por ‘Avatar: Fire and Ash’.

Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier y Robert Harrington por ‘F1. La película’ (‘F1’).

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets y José Granell por ‘Frankenstein’

Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh y Terry Palmer por ‘Cómo entrenar a tu dragón’ (‘How to Train Your Dragon’).

Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin y David Zaretti por ‘The Lost Bus’. MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA ‘28 años después’ (‘28 Years Later’)

‘La Balada de la isla’ (‘The Ballad of Wallis Island’).

‘Bridget Jones: Loca por el’ (‘Bridget Jones: Mad About the Boy’)

‘Mátate Amor’ (‘Die My Love’)

‘H Is for Hawk’

‘Hamnet’

‘I Swear’

‘Mr. Burton’

‘Pillion’

‘Steve’ MEJOR DEBUT BRITÁNICO ‘La Ceremonia’ (‘The Ceremony’)

‘La sombra de mi padre’ (‘My Father’s Shadow’)

‘Pillion’

‘A Want in Her’

‘Wasteman’ LEE TAMBIÉN: Golden Globes 2026: Wagner Moura ganó el premio a Mejor actor en una película dramática MEJOR DOCUMENTAL ‘2,000 Meters to Andriivka’, de Mstyslav Chernov, Michelle Mizner y Raney Aronson-Rath

‘Apocalypse in the Tropics’, de Petra Costa y Alessandra Orofino

‘Cover-Up’, de Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand y Yoni Golijev

‘Mr. Nobody Against Putin’, de David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt y Alžběta Karásková

‘The Perfect Neighbor’, de Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu y Sam Bisbee PELÍCULA DE ANIMACIÓN ‘Elio’

‘Little Amélie’

‘Zootropolis 2’ MEJOR CASTING Lauren Evans por ‘I Swear’.

Jennifer Venditti por ‘Marty Supreme’.

Cassandra Kulukundis por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Yngvill Kolset Haga y Avy Kaufman por ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’).

Francine Maisler por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). MEJOR FOTOGRAFÍA Dan Laustsen por ‘Frankenstein’.

Darius Khondji por ‘Marty Supreme’.

Michael Bauman por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Autumn Durald Arkapaw por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Adolpho Veloso por ‘Train Dreams’. MEJOR MONTAJE Stephen Mirrione por ‘F1. La película’ (‘F1’).

Kirk Baxter por ‘A House of Dynamite’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie por ‘Marty Supreme’.

Andy Jurgensen por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Michael P. Shawver por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). MEJOR PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill y Megan Many por ‘Frankenstein’.

Nicole Stafford por ‘Hamnet’.

Kyra Panchenko, Kay Georgiou y Mike Fontaine por ‘Marty Supreme’.

Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz y Mike Fontaine por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier y Sarah Nuth por ‘Wicked: For Good’. La película de “Wicked” reescribe momentos clave del musical (Foto: Universal Pictures) MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL Jerskin Fendrix por ‘Bugonia’.

Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’.

Max Richter pro ‘Hamnet’.

Jonny Greenwood por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Ludwig Göransson por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN Tamara Deverell y Shane Vieau por ‘Frankenstein’.

Fiona Crombie y Alice Felton por ‘Hamnet’.

Jack Fisk y Adam Willis por ‘Marty Supreme’.

Florencia Martin y Anthony Carlino por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Hannah Beachler y Monique Champagne por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’). MEJOR SONIDO Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo Y Juan Peralta por ‘F1. La película’ (‘F1’).

Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoem por ‘Frankenstein’.

Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor por ‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’).

Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker y Felipe Pacheco por ‘Los Pecadores’ (‘Sinners’).

Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff y Richard Spooner por ‘Warfare’. MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO DE ANIMACIÓN ‘Cardboard’, J.P. Vine y Michaela Manas Malina.

‘Solstice’, Luke Angus.

‘Two Black Boys in Paradise’, Baz Sells, Dean Atta y Ben Jackson MEJOR CORTOMETRAJE BRITÁNICO ‘Magid/Zafar’, de Luis Hindman, Sufiyaan Salam y Aidan Robet Brooks.

‘Nostalgie’, de Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson y Kath Mattock.

‘Terence’, de Edem Kelman y Noah Reich.

‘This Is Endometriosis’, de Georgie Wileman, Matt Houghton y Harriette Wright.

‘Welcome Home Freckles’, de Huiju Park y Nathan Hendren. Con información de EFE