BAFTA 2026: Aquí la lista completa de todos los ganadores

Este domingo 22 de febrero se celebró la entrega de los Premios BAFTA 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica británica. En esta gala, la cinta “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson partió como favorita con 14 nominaciones.
Pese a que los Premios BAFTA han logrado marcar diferencia de los premios Oscar, todavía son un termómetro bastante fuerte para saber lo que ocurrirá en la gala de los premios de la Academia.
A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026.
Mejor Actor
- Robert Aramayo – I Swear (Ganador)
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor Dirección
- Bugonia – Yorgos Lanthimos
- Hamnet – Chloé Zhao
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (Ganador)
- Sentimental Value – Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Estrella en Ascenso (Votada por el público)
- Robert Aramayo (Ganador)
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling
Mejor Película Británica
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H is for Hawk
- Hamnet (Ganador)
- I Swear
- Mr. Burton
- Pillion
- Steve
Mejor Película en Idioma No Inglés
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value (Ganador)
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Diseño de Vestuario
- Frankenstein (Ganador)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Guion Adaptado
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (Ganador)
- Pillion – Harry Lighton
Mejor Score Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners (Ganador)
Mejor Sonido
- F1 (Ganador)
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Ganador)
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Película Animada
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2 (Ganador)
Mejor Edición
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another (Ganador)
- Sinners
Mejor Casting
- I Swear (Ganador)
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Debut Británico de Dirección, Guión o Producción
- The Ceremony – Jack King (director, guionista), Hollie Bryan (productora), Lucy Meer (productora)
- My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr. (director), Wale Davies (guionista) (Ganador)
- Pillion – Harry Lighton (director, guionista)
- A Want in Her – Myrid Carten (directora)
- Wasteman – Cal McMau (director), Hunter Andrews (guionista), Eoin Doran (guionista)
Mejor Guion Original
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler (Ganador)
Mejor Cortometraje Británico Animado
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise (Ganador)
Mejor Cortometraje Británico
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis (Ganador)
- Welcome Home Freckles
Mejor Documental
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr. Nobody Against Putin (Ganador)
- The Perfect Neighbor
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein (Ganador)
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein (Ganador)
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Película Infantil y Familiar
- Arco
- Boong (Ganador)
- Lilo & Stitch
- Zootopia 2
Mejor Actor de Reparto
- Benicio Del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Peter Mullan – I Swear
- Sean Penn – One Battle After Another (Ganador)
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Mejor Actriz de Reparto
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor – One Battle After Another
- Emily Watson – Hamnet
Mejores Efectos Especiales Visuales
- Avatar: Fire and Ash (Ganador)
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus