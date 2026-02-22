BAFTA 2026: Aquí la lista completa de todos los ganadores

Este domingo 22 de febrero se celebró la entrega de los Premios BAFTA 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica británica. En esta gala, la cinta “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson partió como favorita con 14 nominaciones.

Pese a que los Premios BAFTA han logrado marcar diferencia de los premios Oscar, todavía son un termómetro bastante fuerte para saber lo que ocurrirá en la gala de los premios de la Academia.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026.

Mejor Actor

Robert Aramayo – I Swear (Ganador)

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Jesse Plemons – Bugonia

Mejor Dirección

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Hamnet – Chloé Zhao

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (Ganador)

Sentimental Value – Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler

Estrella en Ascenso (Votada por el público)

Robert Aramayo (Ganador)

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

Mejor Película Británica

28 Years Later

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Mad About the Boy

Die My Love

H is for Hawk

Hamnet (Ganador)

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve

Mejor Película en Idioma No Inglés

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value (Ganador)

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Mejor Diseño de Vestuario

Frankenstein (Ganador)

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Guion Adaptado

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

One Battle After Another – Paul Thomas Anderson (Ganador)

Pillion – Harry Lighton

Mejor Score Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners (Ganador)

Mejor Sonido

F1 (Ganador)

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Warfare

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another (Ganador)

Sinners

Train Dreams

Mejor Película Animada

Elio

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2 (Ganador)

Mejor Edición

F1

A House of Dynamite

Marty Supreme

One Battle After Another (Ganador)

Sinners

Mejor Casting

I Swear (Ganador)

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Mejor Debut Británico de Dirección, Guión o Producción

The Ceremony – Jack King (director, guionista), Hollie Bryan (productora), Lucy Meer (productora)

My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr. (director), Wale Davies (guionista) (Ganador)

Pillion – Harry Lighton (director, guionista)

A Want in Her – Myrid Carten (directora)

Wasteman – Cal McMau (director), Hunter Andrews (guionista), Eoin Doran (guionista)

Mejor Guion Original

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier

Sinners – Ryan Coogler (Ganador)

Mejor Cortometraje Británico Animado

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise (Ganador)

Mejor Cortometraje Británico

Magid / Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis (Ganador)

Welcome Home Freckles

Mejor Documental

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin (Ganador)

The Perfect Neighbor

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein (Ganador)

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein (Ganador)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor Película Infantil y Familiar

Arco

Boong (Ganador)

Lilo & Stitch

Zootopia 2

Mejor Actor de Reparto

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – One Battle After Another (Ganador)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Mejor Actriz de Reparto

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – One Battle After Another

Emily Watson – Hamnet

Mejores Efectos Especiales Visuales