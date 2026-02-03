Premios Luces 2026: Así se eligen a los nominados

Cada año, los Premios Luces de Diario El Comercio reconocen la cultura en el Perú. Sea a través de un escenario, miradas plásticas, historias escritas o entretenimiento en las redes sociales, los galardones del 2026 siguen aquellas historias, propuestas y creaciones de peruanos que conectaron con el público a través de los últimos 12 meses.

Más allá de la estatuilla dorada, los Premios Luces funcionan como un mensaje directo a los creadores locales, pues su trabajo importa en la construcción de la nueva cultura pop y las artes de prestigio del Perú. Este mensaje se refuerza en un aspecto clave del premio: la mayoría de sus categorías (excepto una) se define por votación del público, lo que convierte a los lectores y espectadores en actores activos del reconocimiento.

En un contexto donde las industrias culturales aún enfrentan múltiples desafíos, este respaldo de los seguidores y lectores de este diario, canalizado a través del voto, cumple también un rol de validación y visibilidad para los creadores del 2025 y un estímulo importante para los del 2026.

El proceso editorial detrás de las nominaciones

Una de las preguntas más frecuentes en torno a los Premios Luces es quiénes y cómo se eligen a los nominados. La respuesta está en la propia redacción de Luces, sección del periódico escrito y digital especializada en cultura. Sus integrantes realizan un trabajo de curaduría basado en el seguimiento constante de la agenda cultural del Perú. Las propuestas surgen a partir de lo reseñado, analizado y discutido en artículos, críticas y entrevistas publicadas a lo largo del 2025.

En este proceso se revisan de manera sistemática los conciertos asistidos, las películas vistas, los libros leídos, las exposiciones visitadas y, en general, aquellas producciones de arte, cultura y entretenimiento que han logrado destacar en el período evaluado. A partir de ese análisis se elabora una primera lista amplia —una shortlist— con múltiples nombres por cada subcategoría.

Esa lista inicial pasa, luego, por varias reuniones editoriales en las que se debate, contrasta y afina cada propuesta. El objetivo es reducir progresivamente el número de candidatos hasta llegar a un rango que suele oscilar entre cinco y diez nominados por subcategoría, buscando siempre representar de la mejor manera la diversidad y calidad de la producción cultural del año.

“Vivimos en una época en que solemos repetir que la cultura en el Perú permanece olvidada e ignorada. Puede haber algo de cierto en ello, pero desde Luces preferimos ver el vaso medio lleno de la situación: reconocer a los escritores que persisten, a los músicos que enfrentan la inseguridad, a los cineastas que estrenan sus películas en una cartelera que les cierra espacios”, afirma Juan Carlos Fangacio, editor de Luces de Diario El Comercio.

“En Luces, nominamos a los creadores por su talento y esfuerzo; y es el público el que demuestra con su voto que ese trabajo importa, que es necesario. No son muchas las ventanas que unen de esa forma a artistas y espectadores. Los Premios Luces llevan 21 años haciéndolo, y eso nos reconforta y enorgullece”, agrega.

Además de los periodista especializados en la sección cultural de este diario, la redacción se apoya en expertos externos de cada rubro para enriquecer el proceso y ampliar las miradas; a estos, se consulta para recibir propuestas de nominación. Esta dinámica permite construir listas más sólidas y representativas de cada disciplina.

Mira aquí el anuncio de los Premios Luces 2026:

Reconocimientos

En la edición 2026, los Premios Luces reconocerán el trabajo creativo a través de 37 subcategorías, distribuidas en ocho grandes categorías: Cine, Televisión, Artes escénicas, Música, Artes visuales, Moda, Letras y Contenido digital. Dos de las nuevos premios de este año son Mejor conductor de programas de streaming y Mejor influencer en la última categoría de la gala.

Además, para esta edición, los Premios Luces continúan con el reconocimiento Premio a la Trayectoria, destinado a una figura con una amplia y sostenida carrera en el ámbito cultural. Este galardón será definido por un comité o jurado especial. En este caso, no estará sujeto a votación del público, a diferencia del resto de categorías que sí serán elegidas por los lectores.

Desde el año pasado, hay ajustes en las categorías abiertas al voto popular. La Gastronomía deja de formar parte de los Premios Luces, ya que ese rubro es reconocido actualmente por los Premios Somos.

Los nominados a los Premios Luces 2026 se darán a conocer desde el 4 de febrero, fecha en que empiezan las votaciones vía web de os nominados favoritos del público. Toda la información sobre las listas finales, el proceso de votación y los plazos será comunicada a través de las plataformas digitales y la edición impresa de El Comercio.