Cada año, un evento une a los ecosistemas del arte y la cultura del Perú. Uno en el que los lectores, espectadores y, en general, consumidores de nuestras artes y entretenimiento valoran historias, muestras, montajes y más expresiones. Entregados por El Comercio, los Premios Luces son una manera de decirles a los creadores locales que su trabajo importa, que hay un público que espera y aprecia sus obras. Los premios también existen para animarlos a que sigan en este trabajo, nunca sencillo por los retos intrínsecos de un país que, si bien ha dado avances en el campo, todavía tiene un amplio camino por recorrer en la democratización de las industrias culturales.

Una pregunta que nos hacen a menudo es quiénes eligen a los nominados. Allí entra a tallar la redacción de Luces, cuyos integrantes hacen sus propuestas sobre la base de lo comentado, discutido y sonado del año, a través de nuestros artículos, críticas o entrevistas: se revisan los conciertos asistidos, las películas vistas, los libros leídos, las muestras presenciadas y, en general, las producciones de arte, cultura y entretenimiento que de alguna u otra manera han destacado los últimos doce meses. Así, se elabora una ‘shortlist’ con múltiples nombres por cada subcategoría, y a lo largo de varias reuniones ese listado se reduce hasta que queden entre cinco y diez nominados por cada subcategoría.

¿Quiénes conforman la redacción de Luces? Tal y como hemos compartido con los lectores de El Comercio estas semanas, el equipo está integrado por Nora Sugobono, editora, graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, España; Juan Carlos Fangacio, subeditor, egresado de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), especialista en cine y becario para el Talent Campus del Festival de Cine de Berlín; Sonia del Águila, licenciada en periodismo por la USMP, especialista en espectáculos; y Alfonso Rivadeneyra, coordinador web, licenciado por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y especialista en series de televisión. También colabora en el proceso de nominación Enrique Planas, editor de El Dominical, egresado de periodismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en letras, artes visuales y escénicas.

Asimismo, la redacción de Luces se apoya en distintos expertos en cada uno de los rubros para consultarles por propuestas de nominación. De esa manera se busca elaborar las listas más óptimas posibles.

Las novedades

En su edición 2023, los Premios Luces no entregarán un solo premio especial, sino tres. Estos son el Premio a la Trayectoria, para un representante del ámbito cultural de amplia carrera; el premio al Artista Revelación, para un creador o creadora destacado y de surgimiento reciente; y el premio a la Iniciativa del Año, que reconoce un proyecto, taller o propuesta que marque un cambio positivo en la sociedad y represente valores como la sostenibilidad, la inclusión, la educación, la diversidad, etc. Estos tres galardones serán otorgados por un comité o jurado especial, cuyos integrantes se revelarán próximamente. En el caso de estos tres premios no interviene la votación del público.

En cuanto a las categorías y subcategorías por las que sí podrá votar el público, también hay algunas novedades. Si bien ya no habrá una categoría dedicada a la Gastronomía (porque ese rubro ahora es reconocido por los Premios Somos), sí regresa luego de varias ediciones la categoría Moda, que esta vez reconocerá al mejor diseñador del año, la mejor colaboración del año y la apuesta sostenible.

Otro rubro en el que habrá cambios será el de Cine, con el retorno de las subcategorías de mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto. Mientras tanto, en el de Contenido digital la subcategoría de mejor creador de contenido se dividirá en tres: mejor creador de contenido tecnológico, mejor creador de contenido de estilo de vida, y mejor creador de contenido humorístico. De esta manera se busca reconocer con mayor precisión el siempre cambiante, específico y prolífico ecosistema digital peruano.

Los nominados a los Premios Luces 2023 se anunciarán en las próximas semanas. Manténgase atento a los canales digitales y a la edición impresa de El Comercio, donde indicaremos todos los detalles sobre cómo votar y hasta cuándo.