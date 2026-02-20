Berlinale 2026 marcado por la política: Peruanos en Berlín explican cómo se vive la tensión desde adentro

Escuchar
Berlinale vive un clima de congestión cultural tras las declaraciones del jurado seleccionador de las principales categorías del certamen, en principio, el presidente del grupo Wim Wenders (derecha). (Foto: Composición: AP/AFP)
Por Leslie A. Galván

En la 76° edición del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), desfilan figuras populares del cine, como Ethan Hawke, Channing Tatum y Charli XCX, durante las fechas de celebración entre el 12 al 22 de febrero. Hay ciencia ficción, westerns, sátiras musicales y documentales de rock en las diferentes secciones del evento, pero el glamour está en un segundo plano porque, en los pasillos, las conferencias y los corrillos de prensa, la relevancia política del festival cobró importancia a partir de las declaraciones del presidente del jurado seleccionador de la competencia, Wim Wenders, y la directora del festival Tricia Tuttle.

