Casi ocho meses después de su estreno en España, la elogiada película “Sirât” llegará a cines peruanos, a muy poco de que compita por nada menos que dos premios Oscar. Esto en las categorías Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

Dirigida por el cineasta hispano francés Oliver Laxe, “Sirât” se presenta como una muy singular ‘road movie’ que cuenta la historia de un padre, Luis (Sergi López), quien junto a su hijo Esteban (Bruno Núñez) recorren el desierto del Sáhara en busca de la hija del primero, desaparecida en una fiesta Rave seis meses atrás.

En el camino, Luis y Esteban terminarán mezclándose con un variopinto grupo de ‘ravers’, a los que intentarán seguir hacia otro festival de la música arriba mencionada. El trayecto servirá, entonces, como el descubrimiento de aquel mundo que cautivó a la joven desaparecida.

¿Entenderán Luis y Esteban por qué su familiar quedó prendida de algo que a ellos les cuesta comprender con exactitud?

“Sirât” ha sido producida por El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar. Desde su estreno ha sido seleccionada en distintos festivales y se ha llevado una gran variedad de importantes premios.

Las dos nominaciones al Oscar solo coronan un recorrido soñado para su Laxe, nacido en Francia, pero criado en Lugo, Galicia, España. Se trata de un director que propone un cine con identidad propia, lejos de los algoritmos y, fundamentalmente, “con honestidad”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN PERÚ?

“Sirât” se estrena este jueves 29 de enero en cines peruanos.