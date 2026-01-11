Un detective y su aún esposa periodista se enfrentan a la búsqueda del responsable del horrendo crimen de una mujer blanca en un pequeño pueblo de Georgia. Así puede resumirse el origen de “Él y ella” (“His and Hers”, por su título en inglés), la nueva miniserie de Netflix que, en seis episodios, muestra grandes momentos con dos de los mejores actores surgidos en los últimos años: Jon Bernthal y Tessa Thompson.

“Él y ella” se presenta como un thriller, pero, en realidad, tiene mucho de un drama, y a ratos bastante convencional. La miniserie dirigida por William Oldroyd y Anja Marquardt se ampara fundamentalmente en el vínculo (¿roto?) entre los esposos Jack Harper (el detective interpretado por Bernthal) y Anna Andrews (la periodista interpretada por Thompson).

Separados, pero sin haber firmado el divorcio, ambos terminan asignados a la búsqueda de la verdad detrás del crimen de Rachel Hopkins. Él en su calidad de detective del condado de Dahlonega, un pequeño pueblo en Georgia. Y ella, tras pelear por ser asignada a una comisión que la catapulte a su ansiado retorno a la pantalla chica.

Harper no es un detective perfecto. Aunque su jefe parece confiar mucho en él, lo cierto es que se ampara demasiado en Priya Boston (Sunita Mani), su colega y asistente, quien resulta en ocasiones más una ‘voz de la conciencia’ que una compañera de labores. El oficial vive con su hermana Zoe Harper (Marin Ireland) y la hija de esta, la pequeña Meg. ¿Por qué a su edad vive así? Porque está separado de Anna.

Una de las chocantes escenas iniciales de la miniserie "Él y ella", un hallazgo del cadáver de una mujer en un pueblo de Georgia.

El vínculo afectivo entre el detective y la periodista es algo que se irá develando con el transcurrir de los seis episodios de “Él y ella”. Anna llega a Dahlonega para realizar trabajo de reportera y se encuentra con Jack como el detective a cargo del caso. Inicialmente, ninguno de los dos parece muy dispuesto a revelar que aún los une una partida matrimonial. Pero menos aún tienen ganas de compartir porqué se separaron.

Anna tenía una carrera como conductora de noticiero en la televisión convencional de Atlanta. Todo parecía ir bien hasta que la muerte de su hija paralizó su vida. Abandonar su trabajo por un ‘año sabático’ hace que rápidamente la cadena le busque un reemplazo, alguien bastante opuesto a ella: Lexy Jones, una rubia conductora que al ver a Anna le dice, sin tapujos: “¿quieres volver a tu trabajo?”.

La detective Priya parece mucho más racional que su compañero, Jack.

Al tocar el universo mediático y ciertos usos y costumbres periodísticos, la miniserie parece acertada. “Él y ella” plantea la distancia entre conductor de TV (reconocido y con una imagen por cuidar) vs. reportero (habilidoso e inteligente). La posibilidad de que el reportero ascienda a conductor y se convierta en rostro de la cadena de noticias es algo bastante común en la TV estadounidense del siglo pasado, y ya se ha abordado en diversas propuestas de cine y TV.

El otro ámbito en el que se desarrolla la miniserie basada en la novela de Alice Feeney tiene que ver con lo policial. Los policías locales llegan al lugar de los hechos, recogen la información inicial de un suceso criminal, pero luego les abren paso a los detectives, quienes a su vez reportan al alguacil y este al alcalde del condado. En algún punto de esta cadena la información se filtra y salta a los medios, que, como nexo natural, terminan por difundir (inicialmente) indicios a los habitantes del lugar. Dahlonega no es la excepción y como si se tratase de seguir el refrán “pueblo chico, infierno grande”, el caos se desata. Vecinos y conocidos de la primera víctima mortal –hallada encima de un automóvil en medio del bosque—exigen explicaciones a las autoridades y éstas voltean a mirar al detective Jack Harper.

Anna conserva el espíritu neto de una reportera de calle. Aquí indagando la muerte de Rachel.

Harper, sin embargo, oculta una verdad clave: se acostó con Rachel horas antes de su asesinato y, peor aún, dejó sus huellas regadas por toda la escena del crimen. Son estos elementos, y la forma en cómo el detective Harper mantiene silencio de ‘lo que sabe’, la base más débil de la película. Resulta inverosímil cómo este conserva el celular de Rachel, que además mantiene su batería casi intacta durante días. De la misma forma, que su hábil compañera Priya no ‘se entere’ de lo ocurrido pese a su innegable astucia, es otra cosa que golpea el balance final de esta miniserie.

Pero volviendo a la trama y, sobre todo, a sus protagonistas, la elección de ambos resulta evidentemente un gran acierto. A Tessa Thompson se le conocen trabajos interesantes, quizás el más comercial el realizado en la saga “Creed”, donde interpreta a la novia de Adonis, una artista con problemas de audición que lucha por cumplir sus sueños. De Bernthal hay referencias igual de comerciales, desde su rol en la exitosa saga “El contador”, donde hace una dupla notable con Ben Affleck, hasta su participación en la exitosa miniserie “The Bear”, donde interpreta a Michael Berzatto, el ‘alma’ (espiritual) del restaurante que lidera su hermano menor Carmy (Jeremy Allen White).

Aquello que se va develando con el devenir de los episodios resulta mucho más dramático que intrigante. A Anna y Jack los une el dolor por la extraña muerte de su menor hija Charlotte. La entonces presentadora de noticias cayó en crisis y lo dejó todo. El detective aceptó dicha voluntad y se entregó, ya solo, al desorden y la desmotivación. Lo que en algún momento fue un feliz matrimonio con proyección de familia ideal terminaría desmoronándose abruptamente y en el medio de todo esto quedaría Alice, la madre de Anna, una anciana que no puede desprenderse de la sensación de culpa, pues la fatídica noche estuvo junto a la bebé.

No es un detective perfecto Jack Harper. Está lleno de grises y destila humanidad en su día a día.

Un aspecto que no puede dejarse de lado al hablar de “Él y ella”, sin duda, tiene que ver con la proliferación de sub temas. En algún momento parecen muchos problemas para solo seis episodios. La sensación de amontonamiento se hace viva cuando descubrimos que tras el crimen de Rachel se esconde una extraña especie de ‘fraternidad’ de amigas de un colegio local en Dahlonega. Nuevamente, el pueblo lo es todo. Anna, Zoe, Rachel y otras –en su versión joven—terminan protagonizando otra veta de la trama que tiene a la crueldad y la venganza como ejes.

Así pues, esta propuesta de Netflix comienza con la exposición de un misterioso crimen, pasa al drama marital de una pareja que no puede superar la muerte de su menor hija, gira el foco hacia un triángulo sexual entre conductoras de TV, camarógrafos y detectives, para terminar desnudando aquellos excesos que muchos suelen cometer en la época previa a la obtención del documento de identidad. En el camino, pocas cosas resultan tan lógicas y sustentables como al inicio. Inclusive la brillantez de la detective Priya termina diluyéndose episodio tras episodio para dar pie a un tipo de final que muchos suelen cuestionar: la exposición de una misiva que --casi siempre escrita a mano-- revela la verdad que todos quisimos conocer desde el inicio.