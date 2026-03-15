Oliver Laxe vuelve a poner a España en el radar de Hollywood con ‘Sirat’, su impactante película que aspira al Óscar a mejor película internacional, un galardón que nuestro cine ya ha conquistado en cuatro ocasiones con ‘Volver a empezar’, ‘Belle Epoque’, ‘Todo sobre mi madre’ y ‘Mar adentro’. Si ‘Sirat’ se hiciera con la estatuilla, sería el quinto premio para España en esta categoría, aunque, si ampliamos el foco a los cineastas, habría que sumar también el triunfo de Luis Buñuel por la producción francesa ‘El discreto encanto de la burguesía’, lo que elevaría la cifra simbólica a seis.

¿Cómo le fue a la película española “Sirat” en los Premios Óscar 2026: ganó o perdió?

Mejor película internacional (RESULTADO PENDIENTE)

“El agente secreto” (Brasil)

“Un simple accidente” (Francia)

“Valor sentimental” (Noruega)

" Sirat . Trance en el desierto" (España)

. Trance en el desierto" (España) “La voz de Hind Rajab” (Túnez)

Mejor sonido (RESULTADO PENDIENTE)

F1 – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

Frankenstein – Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern

One Battle After Another – José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor

Sinners – Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker

Sirât – Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas

Previa de la participación de “Sirat” en los Premios Óscar 2026

La historia de España en los Óscar arranca precisamente con Buñuel, que abrió el casillero del talento español en 1973. Diez años después llegaría el primer galardón oficialmente para España: José Luis Garci se llevó el Óscar a mejor película de habla no inglesa con ‘Volver a empezar’. Hubo que esperar más de dos décadas para repetir la hazaña con ‘Belle Epoque’, de Fernando Trueba, una cinta que también supuso el primer contacto de una jovencísima Penélope Cruz con la ceremonia de la Academia, en la gala de 1994.

Seis años más tarde, Cruz ya era una estrella internacional cuando regresó al escenario de los Óscar, esta vez para entregar el premio junto a Antonio Banderas en la 72ª edición. Aquel momento quedó para la historia del cine español: al abrir el sobre, gritó el ya mítico “¡Pedroooooo!” al anunciar que el ganador era Pedro Almodóvar por ‘Todo sobre mi madre’, película en la que ella misma participaba. El último capítulo, de momento, en esta relación con el Óscar a mejor película internacional lo firmó Alejandro Amenábar: en 2005, ‘Mar adentro’ cerró la racha de victorias españolas en la categoría.

En ese contexto irrumpe ahora ‘Sirat’, que llega como la nueva gran esperanza del cine español. El filme sigue a un hombre, interpretado por Sergi López, empeñado en encontrar a su hija desaparecida en el complejo, oscuro y alternativo universo de las raves en Marruecos. La película dejó huella en el Festival de Cannes, donde se alzó con el Premio del Jurado, y desde entonces ha ido encadenando nominaciones en algunos de los premios más prestigiosos del mundo: Globos de Oro, BAFTA, César, Critics’ Choice o los Premios del Cine Europeo, entre otros.

Sin embargo, esa exposición no siempre se ha traducido en grandes triunfos en las categorías principales. En los recientes Premios Goya, ‘Sirat’ fue la producción más laureada con seis galardones, todos ellos de tipo técnico, un patrón que se repitió en los Premios del Cine Europeo, donde sumó cinco premios pero volvió a quedarse fuera de mejor película y mejor dirección. A los Óscar aterriza con dos nominaciones clave: mejor película internacional y mejor sonido.

La gala del 15 de marzo en Los Ángeles será el gran examen. En la categoría de película internacional, ‘Sirat’ se enfrentará a rivales de peso: ‘O Agente Secreto’ (Brasil), ‘It Was Just an Accident’ (Francia), ‘Sentimental Value’ (Noruega) y ‘The Voice of Hind Rajab’ (Túnez). Hasta ahora, los principales galardones se han ido repartiendo entre ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, y ‘Sentimental Value’, de Joachim Trier, mientras que las opciones de ‘It Was Just an Accident’, del iraní Jafar Panahi, han ganado fuerza en los últimos días a raíz del ataque estadounidense contra Irán, que ha reavivado el foco político sobre su cine.

En el apartado de sonido, ‘Sirat’ competirá con el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas frente a títulos muy potentes. La gran favorita es ‘F1’, pero también estarán en la pugna ‘Frankenstein’, ‘One Battle After Another’ y ‘Sinners’. Si la suerte acompaña, la noche podría marcar un nuevo hito para el cine español y reescribir la relación de nuestra industria con los Óscar.