Golden Globes 2026: “Una batalla tras otra” ganó el premio a Mejor película musical o comedia

A diferencia del Oscar, los Golden Globes (Globos de oro) dividen su categoría de Mejor película en dos. Por un lado está el premio a Mejor película de drama; por otro a Mejor película musical o comedia. En este último caso, “Una batalla tras otra” fue la ganadora en la la 83.° edición de la gala.

El evento, realizado en el icónico hotel Beverly Hilton, destacó la calidad sobresaliente de esta obra, bajo la dirección de Paul Thomas Anderson y con las actuaciones de Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro, Sean Penn, entre otros.

Benicio del Toro como Sergio St. Carlos en la película "Una batalla tras otra" (Foto: Warner Bros.)

¿Qué películas de musical o comedia estuvieron nominadas a los Golden Globes?

“Blue Moon”: Sigue a Lorenz Hart, célebre letrista de Broadway, durante la noche del estreno de “Oklahoma!” en 1943, cuando su antigua sociedad creativa se ha desmoronado. Con Ethan Hawke y Margaret Qualley, dirigida por Richard Linklater.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo se pudo ver los Golden Globes desde Perú en 2026?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.