Golden Globes 2026: Jessie Buckley ganó el premio a Mejor actriz en una película dramática

Los Globos de Oro 2026 confirmaron el peso de las interpretaciones de actrices de renombre en Hollywood, como Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee“) Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”), Emily Blunt (“The Smashing Machine”) y Elle Fanning (“Sentimental Value”), entre otras.

La ceremonia se celebró en el Beverly Hilton de Los Ángeles, y reconoció a actrices que encabezaron algunas de las películas más comentadas del 2025, que tuvieron transformaciones físicas y emocionales exigentes hasta actuaciones que utilizaron la comedia como un espacio para abordar la vulnerabilidad.

El primer premio femenino que se adelantó fue Mejor Actriz de Reparto, pero otros galardones capturaron la atención de la gente; entre estos, Mejor Actriz de Drama, Mejor Actriz en Comedia y Musical en las categorías de cine.

Los premios Golden Globes 2026 se celebran en Los Angeles. Estarán disponibles la semana del 12 de enero por HBO Max, desde donde también se transmite la gala en vivo. (Foto: AFP)

Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor Actriz de Drama?

Tras el anuncio de la actriz ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Drama, el premio se impuso a una terna marcada por interpretaciones de alta complejidad. Estas fueron las actrices nominadas:

Jessie Buckley en “Hamnet” : Lidera este drama histórico centrada en el duelo y la memoria tras una pérdida familiar.

: Lidera este drama histórico centrada en el duelo y la memoria tras una pérdida familiar. Jennifer Lawrence en “Die My Love” : Da vida a una mujer atrapada en el posparto tras la maternidad y que explora el deseo y la fragilidad de ña mujer.

: Da vida a una mujer atrapada en el posparto tras la maternidad y que explora el deseo y la fragilidad de ña mujer. Renate Reinsve en “Sentimental Value” (Valor sentimental) : Compone a un personaje introspectivo marcado por los vínculos familiares y el paso del tiempo.

: Compone a un personaje introspectivo marcado por los vínculos familiares y el paso del tiempo. Julia Roberts en “After the Hunt” (Caza de brujas) : Interpreta a una figura de poder intelectual enfrentada a dilemas éticos y morales.

: Interpreta a una figura de poder intelectual enfrentada a dilemas éticos y morales. Tessa Thompson en “Hedda” : Reinterpreta a la icónica Hedda Gabler como una mujer atrapada entre la opresión social y su deseo de control, en una versión contemporánea del clásico.

: Reinterpreta a la icónica Hedda Gabler como una mujer atrapada entre la opresión social y su deseo de control, en una versión contemporánea del clásico. Eva Victor en “Sorry, Baby”: Destaca por un registro naturalista que sostiene el tono de devastación de una mujer.

Globos de Oro: ¿Qué actriz ganó a Mejor Actriz en una Película de Drama en 2025?

En la gala de los Globos de Oro 2025, Jessie Buckley se alzó con el premio a Mejor Actriz de Drama por su interpretación en “Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao, coescrita con la autora de la novela homónima de 2020, Maggie O’Farrell.

“Gracias. Amo lo que hago y amo pertenecer a la industria de las artes”, dijo Buckley en su discurso.

Jessie Buckley en "Hamnet" se estrenó en el Festival de Toronto. (Foto: YouTube/Captura)

Jessie Buckley en la alfombra roja en los Golden Globes 2026. (Foto: AFP)

Golden Globes 2026: ¿Quiénes estuvieron nominadas a Mejor Actriz en Comedia o Musical?

Tras el anuncio de la actriz ganadora en la categoría de Mejor Actriz en una Película – Comedia o Musical, el reconocimiento se impuso a un grupo de intérpretes que exploraron el humor. Estas fueron las nominadas que compartieron la terna:

Rose Byrne en “Si pudiera, te daría una patada” : Lidera la comedia con un personaje ácido y desbordado.

: Lidera la comedia con un personaje ácido y desbordado. Cynthia Erivo en “Wicked: Parte II” : La cantante aporta singularidad a la bruja buena del El Mago de Oz en la versión del director Jon M. Chu.

: La cantante aporta singularidad a la bruja buena del El Mago de Oz en la versión del director Jon M. Chu. Kate Hudson en “Song Sung Blue” : Encara a una mujer atravesada por la nostalgia y el paso del tiempo. Hudson, que ha cobrado relevancia en los últimos años, fue rumbo a su segundo Golden Globe tras “Almost Famous” (2001).

: Encara a una mujer atravesada por la nostalgia y el paso del tiempo. Hudson, que ha cobrado relevancia en los últimos años, fue rumbo a su segundo Golden Globe tras “Almost Famous” (2001). Chase Infiniti en “Una batalla tras otra” : Destaca contrapuntos de humor y tensión en un relato donde es una madre con culpas a causa de sus ideales revolucionarios.

: Destaca contrapuntos de humor y tensión en un relato donde es una madre con culpas a causa de sus ideales revolucionarios. Amanda Seyfried en “The Testament of Ann Lee” : Interpreta a una líder espiritual con un registro de extrañezas y delicadeza.

: Interpreta a una líder espiritual con un registro de extrañezas y delicadeza. Emma Stone en “Bugonia”: Se rapa por completo para volver al universo de Yorgos Lanthimos en una sátira tan rara como la mente de su director.

Golden Globes 2026: ¿Quién ganó a Mejor Actriz en película de comedia o musical en 2025?

En la gala de los Globos de Oro 2025, Rose Byrne se alzó con el premio a Mejor Actriz en una Película – Comedia o Musical por su interpretación de Linda en “Si pudiera, te daría una patada”, dirigida por Mary Bronstein. En la película, la actriz experimenta el drama de una mujer al borde de un colapso nervioso, por lo que algunos críticos cuestionan la decisión de poner a la película en la categoría de “musical o comedia”, en vez de “drama”.

"If I Had Legs Id Kick You" es el nombre en inglés de "Si pudiera, te daría una patada", donde Rose Byrne es la protagonista. (Foto: Difusión)

Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en una película?

Luego de anunciarse a la ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, la terna dejó en evidencia la relevancia de los personajes secundarios femeninos en algunas de las películas más comentadas del año. Estas fueron las actrices que compitieron por el galardón:

Emily Blunt en “The Smashing Machine” (La Máquina) : Acompaña el retrato del luchador Mark Kerr con el personaje de su amante eterna, la mujer de su vida.

: Acompaña el retrato del luchador Mark Kerr con el personaje de su amante eterna, la mujer de su vida. Elle Fanning en “Sentimental Value” (Valor sentimental) : Compone un rol sensible como una actriz joven que trabaja con un director extranjero.

: Compone un rol sensible como una actriz joven que trabaja con un director extranjero. Ariana Grande en “Wicked 2: For Good” (Wicked: Parte 2) : Aporta presencia escénica y matices musicales en un espectáculo que ha gustado mucho desde la primera parte estrenada en 2024.

: Aporta presencia escénica y matices musicales en un espectáculo que ha gustado mucho desde la primera parte estrenada en 2024. Inga Ibsdotter Lilleaas en “Sentimental Value” (Valor sentimental) : Destaca con una interpretación sobria que suma capas de intimidad y tensión emocional al relato coral.

: Destaca con una interpretación sobria que suma capas de intimidad y tensión emocional al relato coral. Amy Madigan en “Weapons” : Encara un personaje de fuerte carga dramática dentro de un relato atravesado por la violencia y el trauma.

: Encara un personaje de fuerte carga dramática dentro de un relato atravesado por la violencia y el trauma. Teyana Taylor en “One Battle After Another” (Una batalla tras otra): Introduce una energía confrontacional y política al filme de Paul Thomas Anderson.

Golden Globes 2026: ¿Qué actriz ganó a Mejor Actriz de Reparto en 2025?

Teyana Taylor en "Una batalla tras otra". (Foto: Difusión)

En la gala de los Globos de Oro 2025, Teyana Taylor se alzó con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson. En la película, la actriz interpreta a una revolucionaria afroamericana, que abandona a su hija y su esposo, interpretado a su vez por Leonardo Dicaprio, dentro del relato.