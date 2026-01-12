Golden Globes 2026: “Hamnet” gana el premio a Mejor película de drama

En una noche llena de sorpresas, “Hamnet” se unió al grupo de ganadoras históricas al premio de Mejor película de drama en la edición de los Golden Globes 2026 (Globos de oro 2026).

La ceremonia, celebrada en el emblemático hotel Beverly Hilton de Los Ángeles reconoció la excelencia de esta producción, dirigida por Chloé Zha y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Tras el anuncio, la cineasta china subió al escenario para recibir la estatuilla; fue la última estatuilla que se entregó a lo largo de la noche. Steven Spielberg, productor principal del filme y defensor del cine de Zha, dio las primeras palabras de agradecimiento con premio en mano.

“Gracias a los coproductores y al equipo de producción de la película, en especial a Sam Mendes, que me mandó el libro de ‘Hamlet’. Cuando lo leí, creí que solamente había una cineasta sobre la faz de la tierra capaz de dirigirla, y esa era la excepcional Chloé Zha ”, dijo la directora

A través de su compañía, Amblin Partners, Spielberg colaboró con Zhá para hacer realidad este drama histórico. Si bien el libro se adapta del duelo y el arte a través de la pérdida del único hijo varón de William Shakespeare, la directora fue más allá de la historia y su enfoque fue la vida comunitaria y rural.

“Solo quiero decir que el pueblo de Hamlet hizo realidad esta película. Muchos de ellos han perdido a sus seres amados haciendo esta película, y algunos siguen luchando. Estamos aquí por ustedes y los amamos, y los extrañamos”, dijo la directora.

“Paul (Mescal) me dijo que, al hacer esta película, se dio cuenta que lo mas importante para un artista es ser suficientemente vulnerable para ser vistos por como somos, no por quienes debemos ser. Poder entregarse completamente al mundo, hasta las partes de las que nos avergüénzanos”, agregó Zha.

¿Qué películas de drama estuvieron nominadas a los Golden Globes?

Con una película original para streaming el resto como estrenos de salas, los Golden Globes 2026 priorizaron la experiencia cinematográfica entre sus nominados.

A continuación, los detalles de las nominadas:

“Frankenstein” (Netflix): Dirigida por Guillermo del Toro, adaptó la novela clásica de Mary Shelley sobre el científico que dio vida a un hombre utilizando pedazos de cadáveres. Con Oscar Isaac y Jacob Elordi.

Dirigida por Guillermo del Toro, adaptó la novela clásica de Mary Shelley sobre el científico que dio vida a un hombre utilizando pedazos de cadáveres. Con Oscar Isaac y Jacob Elordi. “Hamnet” (Focus Features): Con Paul Mescal y Jessie Buckley, sigue la historia de cómo el hijo del escritor William Shakespeare inspiró una de las mayores obras del teatro. Adaptación de la novela de Maggie O’Farrell.

Con Paul Mescal y Jessie Buckley, sigue la historia de cómo el hijo del escritor William Shakespeare inspiró una de las mayores obras del teatro. Adaptación de la novela de Maggie O’Farrell. “It Was Just An Accident” (Neon) : Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual.

: Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual. “The Secret Agent” (El agente secreto) (Neon) : Un exprofesor se ve atrapado en medio de las presiones del régimen militar brasileño de los años 70.

: Un exprofesor se ve atrapado en medio de las presiones del régimen militar brasileño de los años 70. “Sentimental Value” (Neon) : De Joachim Trier, sigue a dos hermanas mientras lidian con su padre cineasta, un hombre que estuvo ausente. Con Stellan Skarsgard y Renate Reinsve.

: De Joachim Trier, sigue a dos hermanas mientras lidian con su padre cineasta, un hombre que estuvo ausente. Con Stellan Skarsgard y Renate Reinsve. “Sinners” (Warner Bros. Pictures): Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida. Con Michael B. Jordan y Hailee Steinfeld.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo ver los Golden Globes desde Perú?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, así se consolidan como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios que culmina en los Premios Oscar 2026.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT. Estará disponible por la plataforma tras la emisión, pero después de una semana podría retirarse del catálogo.