Golden Globes 2026: Wagner Moura ganó el premio a Mejor actor en una película dramática

Los Globos de Oro 2026 confirmaron el peso de las interpretaciones masculinas en una temporada marcada por personajes como Frankestein, interpretado por Jacob Elordi en la película de Guillermo del Toro; o un cineasta importante que regresa a la vida de sus hijas, papel que interpreta Stellan Skarsgård en “Sentimental Value”.

La ceremonia, celebrada en el Beverly Hilton de Los Ángeles, premió a actores que lideraron algunas de las películas más comentadas del año, entre los que estaban Leonardo Di Caprio por “Una batalla tras otra” y Dwayne “La Roca” Johnson por “The Smashing Machine”.

Los premios a Mejor Actor de Drama, Mejor Actor en Comedia o Musical y Mejor Actor de Reparto delinearon así un mapa claro de las actuaciones que dominaron la conversación rumbo al cierre de la temporada, que finaliza con los Oscar 2026 de marzo. Revelamos cómo quedó el termómetro de éxitos en actuación.

Golden Globes 2026: ¿Qué actor ganó a Mejor actor en película dramática?

En la gala de los Globos de Oro 2025, Wagner Moura se alzó con el premio a Mejor Actor de Drama por su interpretación del brasileño Marcelo (o Armando) en “El agente secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

“Gracias al equipo y por nuestra amistad, Kleber Mendonça Filho. Hermano, eres un genio. ‘El agente secreto” es una película sobre el recuerdo, o la falta de memoria, y el trauma generacional. Creo que si el trauma se puede pasar a través de las generaciones, entonces los valores también. Esto es para los que se apegan a sus valores en momentos difíciles”, dijo Moura.

Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor actor en película dramática?

Tras el anuncio del actor ganador en la categoría de Mejor Actor de Drama, este se impuso a un grupo de intérpretes que entregaron actuaciones de alto impacto durante el 2025. Estos fueron los nominados que compartieron la terna:

Dwayne Johnson en “La máquina” (The Smashing Machine) : Se transforma físicamente para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr. La fama, la violencia y la autodestrucción son los dramas del ícono deportivo.

: Se transforma físicamente para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr. La fama, la violencia y la autodestrucción son los dramas del ícono deportivo. Jeremy Allen White en “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” : Encara a Bruce Springsteen en un momento de repliegue creativo durante la gestación del álbum “Nebraska”.

: Encara a Bruce Springsteen en un momento de repliegue creativo durante la gestación del álbum “Nebraska”. Joel Edgerton en “Sueños de trenes” (Train Dreams) : Da vida a un trabajador marcado por la soledad y el paso del tiempo, en un drama contemplativo sobre el destino y la vida en los márgenes de la modernidad.

: Da vida a un trabajador marcado por la soledad y el paso del tiempo, en un drama contemplativo sobre el destino y la vida en los márgenes de la modernidad. Michael B. Jordan en “Pecadores” (Sinners) : Lidera este thriller de terror sobrenatural, con una especial metáfora sobre el legado de la cultura afrodescendiente en Estados Unidos.

: Lidera este thriller de terror sobrenatural, con una especial metáfora sobre el legado de la cultura afrodescendiente en Estados Unidos. Oscar Isaac en “Frankenstein” : Interpreta al Dr. Victor Frankenstein como un científico atormentado, pero que se reivindica con su creación ‘semihumana’ en la adaptación dirigida por Guillermo del Toro.

: Interpreta al Dr. Victor Frankenstein como un científico atormentado, pero que se reivindica con su creación ‘semihumana’ en la adaptación dirigida por Guillermo del Toro. Wagner Moura en “El agente secreto” (The Secret Agent): Encarna a un operador político envuelto en conspiraciones y traiciones durante los años 70, en una actuación marcada por la tensión y el desgaste ético.

Golden Globes 2026: ¿Qué actor ganó a Mejor actor en película de comedia o musical?

Timothée Chalamet en el rodaje de "Marty Supreme" en las calles de Nueva York. (Foto: Difusión/Redes Sociales)

El Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto fue para Timothée Chalamet, reconocido por su interpretación del campeón de ping pong Marty Reisman en “Marty Supreme”. Su trabajo destacó por la intensidad física y la carga trágica que aportó al filme como un encantador y determinado hombre.

Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor actor en película de comedia o musical?

Tras el anuncio del actor ganador en la categoría de Mejor Actor en una Película – Comedia o Musical, este se impuso a un grupo de intérpretes que exploraron registros ligeros sin renunciar a la complejidad actoral durante el 2025. Estos fueron los nominados que compartieron la terna:

Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio en “Una batalla tras otra”

George Clooney en “Jay Kelly”

Ethan Hawke en “Blue Moon”

Lee Byung-Hun en “No hay otra opción” (No Other Choice)

Jesse Plemons en “Bugonia”

Golden Globes 2026: ¿Qué actor ganó a Mejor actor de reparto en película?

Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de “Valor sentimental”, ganó el galardón. (Foto: Captura de video)

En esa misma ceremonia, Stellan Skarsgård recibió el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto por su actuación en “Sentimental Value”.

Golden Globes 2026: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor actor de reparto en película?

Luego de anunciarse al ganador en la categoría de Mejor Actor de Reparto, la terna dejó en evidencia el peso de los personajes secundarios en algunas de las películas más comentadas del año. Estos fueron los actores que compitieron por el galardón: