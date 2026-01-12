Golden Globes 2026: Owen Cooper, joven actor de “Adolescencia” marca un nuevo récord

En septiembre, Owen Cooper, el joven protagonista de la aclamada y multipremiada miniserie de Netflix “Adolescencia”, se convirtió en el actor más joven en ganar un premio Emmy por su interpretación. El intérprete, de solo 16 años, repitió en los Globos de Oro la hazaña batiendo otro récord al convertirse en el ganador más joven en la categoría de mejor actor secundario de televisión.

Con su trabajo en la producción de Netflix, la más premiada esta edición entre las series de televisión con cuatro Globos de Oro, Cooper superó el récord establecido por Chris Colfer, de Glee, que tenía 20 años cuando ganó este mismo galardón en 2010.

Cooper, que ganó el premio al mejor actor secundario de televisión, también se convirtió en el segundo actor masculino más joven de la historia en ganar un Globo de Oro. El más joven es Ricky Schroder, que tenía nueve años cuando en 1980 ganó el premio a la nueva estrella del año en la categoría de cine por el melodrama deportivo Campeón.

En la 83.ª edición de los Globos de Oro, Owen se impuso a Billy Crudup, nominado or The Morning Show; a Walton Goggins y Jason Isaacs, candidatos por The White Lotus; a Tramell Tillman, nominado por Separación; y a su compañero de Adolescencia Ashley Walters.

“Estar aquí, en los Globos de Oro, no me parece real en absoluto. Qué viaje tan increíble hemos vivido mi familia y yo. Estamos eternamente agradecidos”, dijo Cooper.

“Me arriesgué y fui a clases de interpretación. Era el único chaval allí. Era vergonzoso, pero lo superé. Sigo siendo un alumno porque sigo aprendiendo cada día, sigo aprendiendo de las personas que están sentadas frente a mí, que me inspiran. Es una locura lo que está pasando”, añadió el joven actor, que terminó con un guiño a su equipo de fútbol, el Liverpool. “Nunca caminarás solo”, gritó.

Owen Cooper, joven actor de “Adolescence” marca un nuevo récord tras su triunfo en los Golden Globes 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP) / ETIENNE LAURENT

“Adolescence”, serie en la que Cooper da vida a Jamie Miller, un chico de 13 años que es arrestado como sospechoso de haber asesinado a una compañera de colegio, se hizo con cuatro premios: mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para el propio Owen Cooper.

Con información de Europa Press