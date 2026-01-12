Escuchar
(2 min)
Owen Cooper, joven actor de “Adolescence” marca un nuevo récord tras su triunfo en los Golden Globes 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Owen Cooper, joven actor de “Adolescence” marca un nuevo récord tras su triunfo en los Golden Globes 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Owen Cooper, joven actor de “Adolescence” marca un nuevo récord tras su triunfo en los Golden Globes 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP)
Owen Cooper, joven actor de “Adolescence” marca un nuevo récord tras su triunfo en los Golden Globes 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP)
/ ETIENNE LAURENT
Por Redacción EC

En septiembre, Owen Cooper, el joven protagonista de la aclamada y multipremiada miniserie de Netflix “Adolescencia”, se convirtió en el actor más joven en ganar un premio Emmy por su interpretación. El intérprete, de solo 16 años, repitió en los Globos de Oro la hazaña batiendo otro récord al convertirse en el ganador más joven en la categoría de mejor actor secundario de televisión.

Golden Globes 2026: Owen Cooper, joven actor de “Adolescencia” marca un nuevo récord
Hollywood

Golden Globes 2026: Owen Cooper, joven actor de “Adolescencia” marca un nuevo récord

Mark Ruffalo alza su voz contra Donald Trump en los Golden Globes 2026: “Es el peor”
Hollywood

Mark Ruffalo alza su voz contra Donald Trump en los Golden Globes 2026: “Es el peor”

Golden Globes 2026: ¿Ha sido esta la gala perfecta?
Cine

Golden Globes 2026: ¿Ha sido esta la gala perfecta?

Golden Globes 2026: estos fueron los mejores looks de la gala
Cine

Golden Globes 2026: estos fueron los mejores looks de la gala