¿Los Golden Globes han descubierto el truco para la gala perfecta?

Hay cintas cuya victoria parece cantada incluso antes de que empiece una ceremonia de premios. Ese fue el caso de “Una batalla tras otra” del cineasta Paul Thomas Anderson, que se llevó el galardón a Mejor película de comedia o musical en una gala presentada por la comediante Nikki Glaser, quien a su vez arrancó con una broma sobre la compra de Warner Bros. por Netflix. El evento estuvo lleno de estos momentos, predecibles, pero eso no significa que haya sido una mala ceremonia. Todo lo contrario, ha sido una de las más divertidas de los últimos años.

Glaser no se guardó nada. Entre broma y broma criticó al canal CBS y su relación con Donald Trump, la vida amorosa de Leonardo DiCaprio, la secuela de “Wicked”, etc. La audiencia respondió a su humor que, dentro de todo, fue a la segura. Ni muy radical, ni muy leve. No sorprende que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood la llamara por segundo año consecutivo.

“Una batalla tras otra” empezó con el pie derecho en los Golden Globes; el primer premio de la noche fue para la actriz Teyana Taylor en la categoría de Mejor actriz de reparto; ella interpretó a una revolucionaria decidida a todo. La actriz lloró en el escenario. Posteriormente la cinta se llevó también el premio a Mejor guion y Mejor dirección; en ambos casos recogió las estatuillas Thomas Anderson.

Teyana Taylor just gave the best speech of the entire award season at the Golden Globes



"To my brown sisters and little brown girls nominated tonight, our softness is not a liability. Our depth is not too much. Our light does not need permission to shine. We belong in every room… pic.twitter.com/LeWdDFA3Yr — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 12, 2026

El discurso de Teyana Taylor.

Donde la cinta no triunfó es en Mejor actor de cine; allí el premio fue para Wagner Moura por “El agente secreto”. En cambio, el premio a Mejor película de drama fue para “Hamnet” de Chloe Zhao, cinta que también consiguió el premio a Mejor actriz de drama para la actriz Jessie Buckley.

¿Qué significan estos resultados de cara al Óscar? Se espera que estos resultados de algún modo hagan que tanto “Una batalla…” como “Hamnet” lleguen con mejor perfil al Premio de la Academia, que no separa comedias de dramas en Mejor película. Los espectadores hablarán de estas cintas en redes y, tal vez, los votantes las tengan en mayor consideración.

Siguiendo con el cine, destaca el triunfo de “El agente secreto” en las categorías de Mejor película de habla no inglesa, galardón que recogió el cineasta Kleber Mendonça Filho, y Mejor actor de drama, para el actor Wagner Moura. Estas victorias consolidan la supremacía del cine brasileño, que ya había quedado demostrada en 2025 con la película “Aún estoy aquí”.

Otra no sorpresa: La victoria de “Las guerreras del K-Pop” en Mejor película animada y Mejor canción original. Este último premio otorgó un momento emotivo cuando Ejae, una de las intérpretes del tema, se quebró sobre el escenario y reveló parte de su historia: desde niña soñó con ser una estrella de K-pop, pero pensaba que su voz no era suficientemente buena.

Wagner Moura protagoniza "El agente secreto". (Foto: AFP)

Pantalla chica

Por el lado de la televisión tampoco hubo muchas sorpresas. “The Pitt” (HBO Max) se llevó el premio a Mejor serie de drama, además de Mejor actor para Noah Wyle. Por su parte Rhea Seehorn ganó el premio a Mejor actriz en serie de drama por “Pluribus” (Apple TV+); como Mejor actriz cómica de serie triunfó Jean Smart por “Hacks”, tercer Golden Globe que se lleva por esta serie. Y en Mejor serie cómica triunfó “The Studio”, producción de Seth Rogen que es la clase de serie que Hollywood ama. Curiosamente esta serie recreó la ceremonia de los Globos de oro y, ahora, triunfó en la gala real.

Y nuevamente, “Adolescencia”. La producción de Netflix volvió a ganar, en este caso en las categorías de Mejor serie limitada o película para televisión, Mejor actor de serie limitada para Stephen Graham y Mejor actor de reparto en serie limitada para Owen Cooper, el más joven en llevarse el premio en la historia de esta premiación. Graham, dicho sea de paso, confirmó estar trabajando en una segunda temporada.

¿Las sorpresas hace que una ceremonia de premios sea buena, memorable incluso? No, y eso quedó demostrado este año con los Golden Globes, gala que parece haber descubierto el truco para tener éxito. Los rátings hablarán en el transcurso de la semana, pero la sensación que deja el evento es que consiguió entretener por una combinación de conductora adecuada (atrás quedó la atroz conducción de Jo Koy) y emparejamiento de presentadores de premios (Pamela Anderson y Miley Cyrus, dupla impensable). Nada mal para un galardón que había perdido parte de su reputación por acusaciones de favoritismo, corrupción y falta de diversidad; los últimos años la Asociación ha buscado combatir estos problemas.

Ahora le toca al Óscar demostrar si puede ofrecer algo mejor.