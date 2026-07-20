Marvel Entertainment publicó el primer tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El adelanto muestra el regreso de héroes emblemáticos como ‘Thor’ y ‘Steve Rogers’, además de presentar por primera vez a ‘Doctor Doom’, el nuevo gran villano de la franquicia, interpretado por Robert Downey Jr.

El avance confirma que la historia reunirá a personajes de distintos universos, incluyendo a los “Vengadores”, “Los Cuatro Fantásticos” y los “X-Men”. La trama girará en torno a una amenaza multiversal que pondrá en riesgo la existencia de todas las realidades conocidas, marcando el inicio del desenlace de la Saga del Multiverso.

Las primeras imágenes del tráiler muestra planos de la Escuela Xavier para Jóvenes Superdotados, mientras en la voz en off del ‘Doctor Doom’ dice: “Algo se acerca… algo que quizá no podamos impedir. Antes de que termine este día, nos veremos obligados a tomar una decisión impensable”.

Uno de los momentos más icónicos fue el regreso de ‘Steve Rogers’, nuevamente interpretado por Chris Evans. Aunque “Avengers: Endgame” parecía haber cerrado definitivamente la historia del ‘Capitán América’, el tráiler deja entrever que el personaje tendrá un papel importante en la nueva entrega que desencadenarán el conflicto contra el ‘Doctor Doom’.

‘Thor’ también ocupa un lugar destacado en el adelanto. El ‘dios del trueno’ aparece preparándose para una nueva batalla de escala épica, mientras varias escenas insinúan alianzas entre héroes de diferentes franquicias de Marvel.

El tráiler también confirma el debut oficial de Robert Downey Jr. como ‘Doctor Doom’, un giro que sorprendió a los fanáticos tras once años interpretando a ‘Tony Stark’. Marvel apuesta por convertir al icónico villano en el principal antagonista de esta nueva etapa.

"Avengers: Doomsday" estrena su traíler oficial con la participación de 'Thor' y 'Steve Rogers'. (Foto: YouTube / Marvel Entertainment)

Dirigida por los hermanos Russo, “Avengers: Doomsday” busca convertirse en el mayor evento cinematográfico de Marvel desde “Avengers: Endgame”. La película reunirá a un extenso reparto con figuras ya conocidas del UCM, “Los Cuatro Fantásticos” y los “X-Men”, preparando el camino para “Avengers: Secret Wars”, prevista como el cierre de esta saga.

El estreno de “Avengers: Doomsday” está programado para el 18 de diciembre de 2026 y las entradas están a la venta para algunos cines alrededor del mundo, tal y como revela el avance de la película.