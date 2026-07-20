"Avengers: Doomsday" estrena su traíler oficial con la participación de 'Thor' y 'Steve Rogers'. (Foto: YouTube / Marvel Entertainment)
"Avengers: Doomsday" estrena su traíler oficial con la participación de 'Thor' y 'Steve Rogers'. (Foto: YouTube / Marvel Entertainment)
Por Redacción EC

Marvel Entertainment publicó el primer tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El adelanto muestra el regreso de héroes emblemáticos como ‘Thor’ y ‘Steve Rogers’, además de presentar por primera vez a ‘Doctor Doom’, el nuevo gran villano de la franquicia, interpretado por Robert Downey Jr.

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