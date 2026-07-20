Los nuevos Cuatro Fantásticos se suman al resto del equipo antes del enfrentamiento contra Doctor Doom.
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La Primera Familia
  • Los nuevos Cuatro Fantásticos se suman al resto del equipo antes del enfrentamiento contra Doctor Doom.
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    Los nuevos Cuatro Fantásticos se suman al resto del equipo antes del enfrentamiento contra Doctor Doom.

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    Los nuevos Cuatro Fantásticos se suman al resto del equipo antes del enfrentamiento contra Doctor Doom.

  • La Academia Xavier para Jóvenes Mutantes abre el tráiler con un regreso nostálgico.
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    La Academia Xavier para Jóvenes Mutantes abre el tráiler con un regreso nostálgico.

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    La Academia Xavier para Jóvenes Mutantes abre el tráiler con un regreso nostálgico.

  • Patrick Stewart vuelve como Charles Xavier, líder histórico de los X-Men cinematográficos.
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    Patrick Stewart vuelve como Charles Xavier, líder histórico de los X-Men cinematográficos.

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    Patrick Stewart vuelve como Charles Xavier, líder histórico de los X-Men cinematográficos.

  • Los nuevos Avengers unen fuerzas para enfrentar la amenaza multiversal encabezada por Doctor Doom.
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    Los nuevos Avengers unen fuerzas para enfrentar la amenaza multiversal encabezada por Doctor Doom.

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    Los nuevos Avengers unen fuerzas para enfrentar la amenaza multiversal encabezada por Doctor Doom.

  • Falcon, Winter Soldier y Ant-Man reúnen a históricos héroes de los Avengers.
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    Falcon, Winter Soldier y Ant-Man reúnen a históricos héroes de los Avengers.

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    Falcon, Winter Soldier y Ant-Man reúnen a históricos héroes de los Avengers.

  • El hijo de Odín aparece liderando a los nuevos vengadores frente a la amenaza de Doom.
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    El hijo de Odín aparece liderando a los nuevos vengadores frente a la amenaza de Doom.

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    El hijo de Odín aparece liderando a los nuevos vengadores frente a la amenaza de Doom.

  • Robert Downey Jr. regresa al MCU como Doctor Doom, el nuevo gran villano.
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    Robert Downey Jr. regresa al MCU como Doctor Doom, el nuevo gran villano.

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    Robert Downey Jr. regresa al MCU como Doctor Doom, el nuevo gran villano.

  • Shuri, interpretada por Letitia Wright, vuelve portando el manto de Pantera Negra.
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    Shuri, interpretada por Letitia Wright, vuelve portando el manto de Pantera Negra.

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    Shuri, interpretada por Letitia Wright, vuelve portando el manto de Pantera Negra.

  • Tom Hiddleston regresa como Loki, pieza clave del futuro multiversal de Marvel.
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    Tom Hiddleston regresa como Loki, pieza clave del futuro multiversal de Marvel.

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    Tom Hiddleston regresa como Loki, pieza clave del futuro multiversal de Marvel.

  • James Marsden trae de regreso a Cíclope con el icónico traje inspirado en X-Men '97.
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    James Marsden trae de regreso a Cíclope con el icónico traje inspirado en X-Men '97.

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    James Marsden trae de regreso a Cíclope con el icónico traje inspirado en X-Men '97.

  • Ian McKellen vuelve como Magneto, una de las interpretaciones más emblemáticas de Marvel.
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    Ian McKellen vuelve como Magneto, una de las interpretaciones más emblemáticas de Marvel.

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  • Gambito y Shang-Chi protagonizan uno de los combates más llamativos del tráiler.
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    Gambito y Shang-Chi protagonizan uno de los combates más llamativos del tráiler.

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    Gambito y Shang-Chi protagonizan uno de los combates más llamativos del tráiler.

  • Chris Evans reaparece como Capitán América, sorprendiendo tras su aparente despedida definitiva.
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    Chris Evans reaparece como Capitán América, sorprendiendo tras su aparente despedida definitiva.

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    Chris Evans reaparece como Capitán América, sorprendiendo tras su aparente despedida definitiva.

Por Alfonso Rivadeneyra García

Más de 80 millones de dólares costó que Robert Downey Jr. regrese al Universo Cinematográfico de Marvel, pero aun así el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”, en cines este diciembre, no muestra su rostro. Apenas se aprecian sus ojos detrás de la máscara metálica de Victor Von Doom, antagonista que se presenta rodeado por escombros, el mismo del que solo se vio la espalda en la cinta de los “Cuatro fantásticos”. El personaje sí habló; una voz casi irreconocible, pero que si se le presta atención tiene la resonancia familiar del ganador del Oscar.

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