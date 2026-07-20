Más de 80 millones de dólares costó que Robert Downey Jr. regrese al Universo Cinematográfico de Marvel, pero aun así el primer tráiler de “Avengers: Doomsday”, en cines este diciembre, no muestra su rostro. Apenas se aprecian sus ojos detrás de la máscara metálica de Victor Von Doom, antagonista que se presenta rodeado por escombros, el mismo del que solo se vio la espalda en la cinta de los “Cuatro fantásticos”. El personaje sí habló; una voz casi irreconocible, pero que si se le presta atención tiene la resonancia familiar del ganador del Oscar.

En el tráilr revelado ayer varios miembros de los Avengers se unen para enfrentar una amenaza común, presumiblemente Doom. “Algo viene. Algo que podríamos no ser capaces de detener. Antes de que acabe el día, nos enfrentaremos a una decisión impensable”, dice el personaje de Downey Jr. en el adelanto. Por lo que dice, pareciera que hay un problema que concierne a héroes y villanos por igual.

Mundos que chocan

El adelanto presenta el retorno de héroes como el Hombre Hormiga (Paul Rudd), Ghost (Hannah John-Kamen), Yelena Belova (Florence Pugh), el Guardián Rojo (David Harbour), el Soldado del Invierno (Sebastian Stan), Sam Wilson (Anthonie Mackie); etc. Una formación que no parece tranquilizar a Thor (Chris Hemsworth), quien les dice en la cara que ha “peleado junto a muchos guerreros en su vida, más fuertes que todos los presentes combinados”.

Una pelea que parece acontecer en los exteriores de la Mansión de los X-Men, personajes de otro universo que se unen a la continuidad principal. En el tráiler aparecen el Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian Mckellen), Cíclope (James Marsden), Mystique (Rebecca Romijn) y Gambito (Channing Tatum).

El tráiler dejó para el final el regreso de Steve Rogers (Chris Evans) como el Capitán América. Él fue visto por última vez en “Avengers: Infinity War” (2019), donde eligió quedarse en el pasado.

Se estima que la cinta recaude por lo menos 1000 millones de dólares. La última historia del estudio en superar tal cifra fue “Deadpool & Wolverine”, con 1300 millones. Mayor éxito tuvo “Spider-Man: Sin camino a casa” de Sony con sus 1900 millones. Ambas películas presentaron el multiverso, que de momento parece ser una “gallina de los huevos de oro”.

En EE.UU. “Avengers: Doomsday” llegará a los cines el mismo día que “Dune: Parte Tres”, cinta de ciencia ficción que ha reservado la mayor cantidad de salas IMAX, formato de gran tamaño. Como ninguna película movería su fecha de estreno, competirán por un público ávido de la mejor experiencia cinematográfica. .

Pero Disney ya tiene una alternativa a esto. Al final del tráiler la compañía pide ver la cinta en cines con Infinity Vision, certificación para salas que cumplen las condiciones para que las películas se vean tal y como el estudio quiere.