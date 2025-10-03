Cuando se anunció la lista de actores que estarán en ‘Avengers: Doomsday’, el nombre de Channing Tatum estuvo presente, ya que él interpreta a ‘Remy LeBeau / Gambito’. Dicho esto, el actor recientemente comparó la próxima gran película de ‘los Vengadores’ con una escena de la cinta con la que ingresó al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Estoy hablando de ‘Deadpool & Wolverine’. Para descubrir lo que dijo, continúa leyendo este artículo.

Para ir de lleno al tema que motivó la creación de esta nota, es importante que sepas que el artista asistió hace poco al estreno de su nueva película ‘Roofman’ en Los Ángeles. Ahí tuvo la oportunidad de conversar con Entertainment Tonight. En diálogo con dicho medio, él declaró cosas que no pasaron desapercibidas.

Channing Tatum es un actor que nació 26 de abril de 1980 en Cullman, Alabama, Estados Unidos. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Te va a salir la cabeza por las orejas”

“Marvel se ha marcado un nuevo estándar con cada película, y lo ha superado en cada una”, comenzó diciendo Channing Tatum. “Y te lo aseguro, mientras lo leía (se refiere al guion de ‘Avengers: Doomsday’), pensé: ‘No. ¿Qué? ¿Cómo van a hacer esto? No entiendo cómo lo van a hacer’. Y tú no estás listo. No sé cómo describírtelo. Te va a salir la cabeza por las orejas”, agregó.

Channing Tatum interpretó a ‘Remy LeBeau / Gambito’ en ‘Deadpool & Wolverine’. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“A la gente le va a gustar la historia”

Pero ahí no quedó todo, ya que después hizo la mencionada comparación, aunque con un refuerzo cuantitativo. “Es como si supiera que cuando ‘Blade’ (Wesley Snipes) aparece en pantalla, como en ‘Deadpool & Wolverine’, la gente se volvería loca, pero no sé. Quizás en 50, porque será una de esas cosas. A la gente le va a gustar la historia, y no puedo revelar nada, pero como fan de los cómics, simplemente no estás listo. Simplemente no estás listo”, recalcó. Si te interesa ver el video de la entrevista, aquí te lo dejo.

¿Cuándo se estrenará ‘Avengers: Doomsday’?

Cabe mencionar que ‘Avengers: Doomsday’ es una película programada a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Por lo tanto, aún falta bastante tiempo para verla en cines.

¿Quiénes fueron los seis ‘Vengadores’ originales del UCM?

En la cinta ‘The Avengers’ aparecen los superhéroes ‘Capitán América / Steve Rogers’ (Chris Evans), ‘Iron Man / Tony Stark’ (Robert Downey Jr.), ‘Thor’ (Chris Hemsworth), ‘Hulk / Bruce Banner’ (Mark Ruffalo), ‘Black Widow / Natasha Romanoff’ (Scarlett Johansson) y ‘Hawkeye / Clin Barton’ (Jeremy Renner).

