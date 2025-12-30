Los hermanos Russo presentaron un nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” que pone a Thor como figura central de la historia, confirmando el regreso de Chris Hemsworth al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El avance ofrece un primer acercamiento al rol decisivo que tendrá el ‘Dios del Trueno’ en la próxima gran película de los ‘Vengadores’.

El adelanto muestra a Thor en una faceta más reflexiva y madura, marcada por el desgaste emocional de años de batallas. Lejos del tono ligero de entregas anteriores, el personaje aparece enfrentando dudas personales mientras se prepara para una nueva amenaza.

Uno de los elementos destacados del tráiler es la presencia de Love, la hija adoptiva de Thor, lo que introduce una dimensión familiar al relato. Esta relación refuerza el conflicto interno del superhéroe, quien ahora debe equilibrar su rol como guerrero con su responsabilidad como padre.

“Avengers Doomsday” lanza su segundo adelanto con Thor como protagonista. (Foto: Captura de video)

Las imágenes sugieren que Thor asumirá una posición clave frente al inminente conflicto que amenaza al multiverso, con Doctor Doom. El tráiler anticipa una narrativa más oscura y épica dentro del UCM.

El avance también refuerza la escala de “Avengers: Doomsday”, una producción que reunirá a varios personajes emblemáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Con estreno previsto para 2026, “Avengers: Doomsday” se perfila como una de las películas más esperadas de Marvel Studios por el regreso de personajes como Thor y el Capitán América.