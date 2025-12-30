El nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” ha dejado a los seguidores de Marvel con el corazón en un puño. En una de las escenas más introspectivas de la franquicia, vemos a un Thor vulnerable, arrodillado en la espesura de un bosque, alejándose por un momento del fragor de la batalla para conectar con su pasado y su mayor motivación actual: su hija, Love.

Tráiler de “Avengers: Doomsday” con Thor como protagonista

La súplica de Thor a Odín

La oración de Thor no es un grito de guerra, sino un susurro de desesperación y esperanza. Tras siglos de combate, el asgardiano reconoce que su mayor desafío no es solo derrotar al nuevo villano, sino sobrevivir para cumplir su rol como padre. Sus palabras reflejan una evolución total del personaje:

“Padre, toda mi vida he respondido cada llamado al honor, deber, a la guerra. pero ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué, una hija, una vida intacta por la tormenta. Préstame la fuerza de todos los Padres para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más y regresar a casa con ella no como un guerrero, sino con calidez, para enseñarle a no pelear si no la quietud que nunca conocí, por favor padre, escucha mis palabras”, es lo que dice Thor.

Doctor Doom: El enemigo que obliga a Thor a pedir ayuda divina

Aunque el tráiler se centra en la introspección, la sombra de Robert Downey Jr. como Doctor Doom se siente en cada segundo. La mención de “derrotar a un enemigo más” apunta directamente al soberano de Latveria. La escala del poder de Doom es tal que Thor, un ser que ha enfrentado a Thanos y a Celestiales, siente la necesidad de invocar la fuerza de “todos los padres” para prevalecer.

Ficha técnica y detalles de estreno

Título: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Director: Anthony y Joe Russo

Anthony y Joe Russo Guion: Stephen McFeely

Stephen McFeely Reparto principal: Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man).

Robert Downey Jr. (Doctor Doom), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man). Universo: Universo Cinematográfico de Marvel (Fase 6)

Universo Cinematográfico de Marvel (Fase 6) Productora: Marvel Studios

Marvel Studios Distribución: Walt Disney Studios Motion Pictures

Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026