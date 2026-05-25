Resumen

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“Tras su eliminación de ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. sorprende al admitir que Samahara Lobatón le atrae, desatando nuevas especulaciones sobre su cercanía dentro del reality.” (Fuente: Difusión)
“Tras su eliminación de ‘La Granja VIP’, Renato Rossini Jr. sorprende al admitir que Samahara Lobatón le atrae, desatando nuevas especulaciones sobre su cercanía dentro del reality.” (Fuente: Difusión)
Por Redacción EC

Hay confesiones que uno hace sabiendo exactamente lo que va a desencadenar. Y hay otras que se sueltan con la misma naturalidad con que se respira. La de Renato Rossini Jr. cayó en algún punto entre ambas. Recién salido de La Granja VIP, con la eliminación aún fresca y las cámaras apuntándole, el modelo limeño de 27 años decidió no guardarse nada: admitió frente a Ric La Torre, sin rodeos ni eufemismos, que Samahara Lobatón le atrae. No fue un desliz. Fue una declaración pensada, con un límite muy claro al final, pero una declaración al fin.