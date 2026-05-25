Hay confesiones que uno hace sabiendo exactamente lo que va a desencadenar. Y hay otras que se sueltan con la misma naturalidad con que se respira. La de Renato Rossini Jr. cayó en algún punto entre ambas. Recién salido de La Granja VIP, con la eliminación aún fresca y las cámaras apuntándole, el modelo limeño de 27 años decidió no guardarse nada: admitió frente a Ric La Torre, sin rodeos ni eufemismos, que Samahara Lobatón le atrae. No fue un desliz. Fue una declaración pensada, con un límite muy claro al final, pero una declaración al fin.

Lo que dijo exactamente, y que ya recorre todas las plataformas, fue esto: “Las cosas como son. Samahara me parece una chica atractiva, que me atrae, es cierto, porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos, pero eso no significa que vayamos a tener algún tipo de relación ni nada por el estilo”. Dicho así, con esa mezcla de honestidad y distancia, Rossini intentó poner el tema sobre la mesa y cerrarlo al mismo tiempo. Si lo logró, es otra historia. Porque del otro lado del televisor, Youna —el barbero que durante semanas fue la pareja de Samahara— estaba muy atento a cada palabra.

Renato Rossini Jr., en entrevista con Ric La Torre tras su eliminación “Las cosas como son. Samahara me parece una chica atractiva, que me atrae, es cierto, porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos, pero eso no significa que vayamos a tener algún tipo de relación ni nada por el estilo.”

Cómo empezó todo: la noche que Samahara y Renato durmieron juntos en La Granja VIP

Para entender por qué la confesión de Renato Rossini generó tanto ruido, hay que volver unos días atrás. Dentro del reality, Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizaron una escena que no pasó desapercibida para nadie: fueron captados durmiendo juntos, en lo que desde afuera se leyó como algo más que simple camaradería entre compañeros de programa. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, los comentarios se multiplicaron, y Youna —que seguía el programa desde afuera— no pudo evitar reaccionar.

Pero lo que terminó de encender la mecha fue una conversación que Samahara tuvo dentro del reality con Renato, en la que la influencer se refirió a su relación con Youna como un “bache”, dando a entender que era algo que ella misma había puesto en su camino. La frase fue recogida por varios medios y amplificada en redes. Para Youna, eso fue demasiado. El 22 de mayo anunció el fin de su relación con Samahara en una transmisión en vivo, asegurando: “Ustedes pueden decir: ‘Son amigos, está trabajando, es un reality’. Pero yo creo que yo no merezco ser burla.” No había vuelta atrás, al menos públicamente.

Youna, en transmisión en vivo el 22 de mayo de 2026 "Hoy quiero dar un paso al costado a cualquier tipo de relación de la que se me vincule con Samahara."

La eliminación de Renato Rossini Jr. y la reacción de Youna: el “Team Leucemia” entró al juego

Renato Rossini Jr. fue eliminado de La Granja VIP Perú el sábado 23 de mayo, tras no lograr la cantidad necesaria de votos para continuar en el reality de convivencia de Panamericana Televisión. Fue su segunda salida del programa —había regresado tras ser repechado— y aunque sus seguidores mostraron su apoyo en el set, el número final no fue suficiente. Tras confirmarse su eliminación, Renato protagonizó un emotivo reencuentro con su madre Claudia, quien se mostró muy afectada por la salida de su hijo.

Pero mientras Rossini abrazaba a su madre frente a las cámaras, Youna ya estaba tecleando en redes. El barbero publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al modelo, preguntando si Renato tendría que aprender a respetar al “Team Leucemia” —el grupo de seguidores que acompaña a Youna desde su batalla contra el cáncer— y dejando entrever que sus fanáticos habrían influido en la votación. El mensaje generó debate inmediato: algunos aplaudieron la reacción de Youna, otros la criticaron por mezclar su enfermedad con la polémica de farándula. En las redes, el tema estalló.

Qué dijo Renato Rossini sobre Youna y si hay futuro entre él y Samahara

En la misma entrevista en la que confesó su atracción, Renato Rossini fue explícito sobre los límites que él mismo se pone. Al ser consultado sobre Youna, el modelo no atacó, no ironizó ni dejó mensajes en clave: “Espero que la molestia se le pase al barbero y puedan retomar su romance”, declaró, distanciándose de cualquier rumor que lo coloque como el artífice de la ruptura. Y sobre el vínculo con Samahara, cerró el tema con una frase corta que resume toda su postura: “Ahí queda. Tiene un vínculo con esta persona (Youna), pero hasta ahí nomás, ya. Listo.”

Lo que queda pendiente es la reacción de la propia Samahara, que en el momento de la publicación aún seguía dentro de La Granja VIP sin conocer ni la ruptura oficial de Youna ni las declaraciones de Renato post eliminación. Dentro del programa, sin saber aún de la noticia de la separación, la influencer rompió en llanto confesando que el barbero es el “amor de su vida” tras leer una carta que él le había enviado al reality. Una escena que contrasta brutalmente con lo que ocurría afuera de las cámaras, y que convierte este triángulo en uno de los más comentados de la televisión peruana en lo que va del año.

19 may. Imágenes virales: Samahara y Renato son captados durmiendo juntos en La Granja VIP.

21 may. La frase bomba: Samahara llama “bache” a Youna en conversación con Renato dentro del reality.

22 may. Ruptura pública: Youna anuncia el fin de la relación vía live: “No merezco ser burla”.

23 may. Eliminación: Renato Rossini Jr. es eliminado por segunda vez de La Granja VIP.

24 may. Youna contraataca: Publica indirecta sobre el “Team Leucemia” tras la salida de Renato.

25 may. La confesión: Renato admite en entrevista con Ric La Torre que Samahara le atrae, pero descarta romance.