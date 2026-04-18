‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en las redes sociales. En esta oportunidad, luego de semanas de convivencia y una serie de confesiones, es común que entre los concursantes surjan afinidades o sentimientos que pueden sorprender a más de uno. Este es el caso de Samahara Lobatón que dedicó unas sentidas palabras a Renato Rossini durante la gala de nominación. Sin embargo, este momento no pasó desapercibido por los seguidores, quienes pusieron en tela de juicio su situación sentimental con Youna. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ EMOTIVAS PALABRAS DEDICÓ SAMAHARA LOBATÓN A RENATO ROSSINI EN ‘LA GRANJA VIP’?

Durante la gala de nominación de ‘La granja VIP’, uno de los momentos que más llamó la atención, tanto de los participantes y conductores como de los seguidores, fue cuando Samahara Lobatón tuvo emotivas palabras hacia Renato Rossini tras nominarlo antes de la fecha de eliminación. Mientas ambos se encontraban cara a cara, como dice el protocolo del programa, la hija de Melissa Klug mostró el cariño que tiene hacia el joven influencer, dejando entrever que en otro momento de su vida podría haber surgido algo más que una bonita amistad. Eso no fue todo, ya que también aprovechó para elogiarlo y destacar sus cualidades dentro de la granja.

“Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini. Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega; me parece que debes demostrarte, con lo bonito que tienes tu corazón, el modularte o pensar antes de decir las cosas. Te lo he dicho millones de veces. En otra vida tal vez, en esta estoy comprometida y a punto de casarme, pero eres un chico guapísimo, inteligente y que nadie te haga creer lo contrario”, expresó. Sin embargo, con el objetivo de parar cualquier especulación frente a estas declaraciones, Lobatón dejó en claro que ahora se encuentra comprometida con el padre de su primer hija, Youna, con quien al parecer contraerá matrimonio próximamente.

PAMELA LÓPEZ TIENE FUERTE ENFRENTAMIENTO CONTRA SHIRLEY ARICA Y SAMAHARA LOBATÓN EN ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, muchos seguidores vivieron un tenso momento luego de que algunos participantes casi se van a las manos. Todo inició cuando Paul Michael pasó por el lado de Shirley Arica para dejar unas bolsas de basura; sin embargo, lejos de que todo continuara con normalidad, ella lo confrontó pidiéndole que la mire con respeto, acusándolo de haber iniciado la falta de respeto. Esto no quedó ahí, pues Samahara Lobatón no dudó en meterse en la pelea, lanzándole una serie de calificativos. Por su parte, Pamela López, pareja del chalaco, preguntó qué estaba ocurriendo, a lo que la ‘Chica realidad’ le respondió que no se metiera en el conflicto.

Asimismo, la discusión, que estuvo a punto de llegar a los golpes, se intensificó cuando la modelo se acercó a increpar a Paul y, sin percatarse, derribó la taza de la trujillana, quien se encontraba cenando en el suelo. Mientras ambos discutían, López le pedía a Arica que tuviera más cuidado con sus alimentos; no obstante, esta reaccionó y, de manera intencional, pateó el plato, ocasionando que ambas, cara a cara, intercambiaran una serie de insultos y calificativos. De esta manera, esto ha ocasionado una serie de reacciones tanto en las redes sociales como en los medios de espectáculos, debido a la intensidad de la pelea entre uno de los personajes más polémicos del momento.