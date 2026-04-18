Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en las redes sociales. En esta oportunidad, luego de semanas de convivencia y una serie de confesiones, es común que entre los concursantes surjan afinidades o sentimientos que pueden sorprender a más de uno. Este es el caso de Samahara Lobatón que dedicó unas sentidas palabras a Renato Rossini durante la gala de nominación. Sin embargo, este momento no pasó desapercibido por los seguidores, quienes pusieron en tela de juicio su situación sentimental con Youna. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.