Desde el 2017, cada 20 de mayo, el mundo celebra una efemérides ambiental que pretende concientizar al mundo sobre la importancia del papel de las abejas y la supervivencia de los enjambres y otros polinizadores. El Día Mundial de las Abejas es un evento conmemorativo oficial vinculado directamente con la lucha universal contra el hambre y el fortalecimiento de la apicultura. En la siguiente nota te contamos por qué se eligió el 20 de mayo para conmemorar a estas criaturas, cuál es el objetivo de esta efemérides y más detalles.

🍯 Did you know? Each beehive can produce around 20 kg of honey per year.



Behind every jar of honey is the work of thousands of honey bees, supporting livelihoods, agrifood systems and biodiversity.



🐝 https://t.co/yES33OUCqB#WorldBeeDay #SavetheBees pic.twitter.com/Z3U06iWB09 — Food and Agriculture Organization (@FAO) May 19, 2026

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS Y CUÁL ES LA IMPORTANCIA Y EL OBJETIVO DE LA EFEMÉRIDES?

Quizá algunas personas sientan temor o rechazo cuando se les mencionan insectos como las abejas o mamíferos como los murciélagos o aves como los colibríes, pero lo cierto es que son más importantes de lo que creemos, nada ofensivos, y forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir.

En diciembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en comunión con agencias adscritas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO, declaró el Día Mundial de las Abejas mediante la Resolución 72/211 aprobada por la Asamblea General en el septuagésimo segundo período de sesiones.

Las abejas son vitales para preservar los ecosistemas. Foto: Istock.

Desde el 20 de mayo de 2018, los 193 países miembros se unieron a la conmemoración de la efemérides que, según lo proclamado, fue creada y está orientada a sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de las abejas y otros polinizadores, así como sobre las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible.

La plataforma oficial de la ONU destaca que el objetivo principal de la conmemoración del Día Mundial de las Abejas es el de protegerlas junto a otros polinizadores como las mariposas, colibríes y murciélagos de los plaguicidas, por ejemplo, porque contribuyen significativamente al suministro de alimentos debido a su esencialidad en la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres.

Las abejas mezclan la resina de los árboles con cera para producir propóleo.

¿A QUIÉN SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS CADA 20 DE MAYO Y POR QUÉ ESTE POLINIZADOR ES ESENCIAL PARA LA VIDA HUMANA?

En el 2017, la ONU instauró el Día Mundial de las Abejas y lo estableció para que cada 20 de mayo sea conmemorado y rememorado en honor al natalicio del pionero de la apicultura moderna.

Exactamente un 20 de mayo, pero del año 1734, nació Anton Janša, destacado apicultor esloveno y afamado por sus conferencias y libros escritos en alemán en 1771 y 1775, quien durante gran parte de sus 39 años de vida demostró su conocimiento sobre las abejas que consideraba como un “tipo de mosca, trabajadora, creada por Dios para proporcionar al hombre toda la miel y la cera necesarias”.

De acuerdo con la información compartida por el sitio web de la FAO, Anton Janša no estaba lejos de la realidad porque efectivamente las abejas le proporcionan a la humanidad alimentos de alta calidad como la miel, jalea real y polen, y otros productos como la cera de abeja, el propóleo y el veneno de abeja.

La apicultura representa una importante fuente de ingresos para muchos medios de vida rurales, los polinizadores contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, y según expertos de la FAO, un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas.