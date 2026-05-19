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¿Por qué el día mundial de las abejas se conmemora cada 20 de mayo?
¿Por qué el día mundial de las abejas se conmemora cada 20 de mayo?
Por Redacción EC

Desde el 2017, cada 20 de mayo, el mundo celebra una efemérides ambiental que pretende concientizar al mundo sobre la importancia del papel de las abejas y la supervivencia de los enjambres y otros polinizadores. El Día Mundial de las Abejas es un evento conmemorativo oficial vinculado directamente con la lucha universal contra el hambre y el fortalecimiento de la apicultura. En la siguiente nota te contamos por qué se eligió el 20 de mayo para conmemorar a estas criaturas, cuál es el objetivo de esta efemérides y más detalles.

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