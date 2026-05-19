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“Lanterns”, serie de DC, estrena nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno. (Foto: Captura de YouTube / HBO Max)
“Lanterns”, serie de DC, estrena nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno. (Foto: Captura de YouTube / HBO Max)
Por Redacción EC

“Lanterns”, la nueva serie de DC Studios, presentó un nuevo avance oficial donde muestra escenas protagonizadas por Hal Jordan y John Stewart. Además, en el adelanto se pudo confirmar la participación de Laura Linney en la producción de HBO Max.

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