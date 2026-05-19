“Lanterns”, la nueva serie de DC Studios, presentó un nuevo avance oficial donde muestra escenas protagonizadas por Hal Jordan y John Stewart. Además, en el adelanto se pudo confirmar la participación de Laura Linney en la producción de HBO Max.

Según HBO, “Lanterns” estrenará de forma oficial el próximo 16 de agosto a través de la señal de HBO y HBO Max en Estados Unidos, mientras que en algunos países de Latinoamérica podría estrenarse un día después debido a la diferencia horaria.

La serie seguirá la historia de John Stewart, un nuevo recluta de Green Lantern Corps, quien trabajará junto al veterano Hal Jordan en una investigación criminal ambientada en Estados Unidos. La trama combinará elementos de ciencia ficción y thriller policiaco, con un tono similar al “True Detective”.

Uno de los aspectos más comentados del nuevo avance fue la presencia de ‘Guy Gardner’, personaje interpretado nuevamente por Nathan Fillion, además del primer vistazo a detalle de ‘Sinestro’, villano clave dentro del universo de Green Lantern (“Linterna verde”).

También se confirmó la presencia en la serie de Laura Linney, quien se especula con que podría interpretar a ‘Carol Ferris’. ‘Carol’ es directiva de Ferris Aircraft, la compañía para la que trabaja como piloto el padre de Hal, falleciendo en un accidente aéreo. Además, es la eterna compañera, amorosa y profesional, de Hal.

El elenco principal de “Lanterns” está encabezado por Kyle Chandler como ‘Hal Jordan’ y Aaron Pierre como ‘John Stewart’. A ellos se suman Kelly Macdonald, Poorna Jagannathan y Ulrich Thomsen, siendo este último el que dará vida a ‘Sinestro’. La producción está liderada por Chris Mundy junto a Damon Lindelof y Tom King.

“Lanterns”, serie de DC, estrena nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno. (Foto: Captura de YouTube / HBO Max)

El proyecto forma parte del nuevo universo cinematográfico y televisivo de DC encabezado por James Gunn y Peter Safran. La intención del estudio es construir una narrativa conectada entre películas y series, comenzando con producciones como “Superman” y ahora “Lanterns”.