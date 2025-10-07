La segunda entrega de la serie “Peacemaker” está lista para despedirse de las pantallas. Y es que, tras el impactante capítulo anterior, los fans esperan con ansias el desenlace de la historia. En ese sentido, ¿sabes cómo ver el episodio 8 de la temporada 2 de la producción? Pues, en esta nota, te presento la fecha, la hora y el link para verlo online en HBO Max. ¡Presta atención!

Vale precisar que el capítulo llega luego de que Chris Smith (John Cena) se rindiera ante A.R.G.U.S. tras cerrar el portal dimensional.

Así, promete ser mucho más que un cierre de temporada: cambiaría el DCU para servir como un puente hacia futuros proyectos de este universo.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 8 de “Peacemaker 2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

El octavo y último capítulo de la segunda entrega de la serie se estrena el jueves 9 de octubre del 2025, bajo el título “Full Nelson“.

De esta manera, la fecha marca el final de la temporada tras ocho semanas de emisión consecutiva en HBO Max.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

En territorio estadounidense, el episodio 02x08 de “Peacemaker” se estrena a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

Para los fans fuera de EE. UU., esto implica diferentes horarios según su ubicación geográfica.

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del viernes 10 de octubre

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

Para ver el gran final de la temporada 2 de “Peacemaker”, necesitas contar con una suscripción activa a HBO Max y un dispositivo compatible con la plataforma.

Con eso en consideración, puedes ingresar—sin problemas— al LINK OFICIAL de la producción.

REPASA LA LISTA DE EPISODIOS ANTERIORES DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

Episodio 1. “Los lazos que muelen”. Mientras Peacemaker intenta unirse a la Pandilla de la Justicia, Harcourt tiene dificultades para encontrar trabajo y Economos asume un nuevo desafío.

Mientras Peacemaker intenta unirse a la Pandilla de la Justicia, Harcourt tiene dificultades para encontrar trabajo y Economos asume un nuevo desafío. Episodio 2. “Un Hombre Vale Tanto Como Su Pájaro”. Mientras Economos se enfrenta a su nuevo responsable, Peacemaker debe enfrentar las consecuencias de sus acciones en la dimensión alterna.

Mientras Economos se enfrenta a su nuevo responsable, Peacemaker debe enfrentar las consecuencias de sus acciones en la dimensión alterna. Episodio 3. “Otro Rick Bajo la Manga”. Economos paga por la misión fallida del equipo, mientras Peacemaker explora a fondo su vínculo con Harcourt en la otra dimensión.

Economos paga por la misión fallida del equipo, mientras Peacemaker explora a fondo su vínculo con Harcourt en la otra dimensión. Episodio 4. “¿Qué Más Puerta Decir?“. Mientras A.R.G.U.S. redobla sus esfuerzos para encontrar la CDC, Harcourt recibe una oferta tentadora de Flag que podría costarle cara a Peacemaker.

Mientras A.R.G.U.S. redobla sus esfuerzos para encontrar la CDC, Harcourt recibe una oferta tentadora de Flag que podría costarle cara a Peacemaker. Episodio 5. “Volver a la Sutura”. Tras una pelea terrible con Flag, Peacemaker toma una decisión inesperada, mientras sus amigos luchan por mantener unidos a los Chicos de la Calle 11.

Tras una pelea terrible con Flag, Peacemaker toma una decisión inesperada, mientras sus amigos luchan por mantener unidos a los Chicos de la Calle 11. Episodio 6. “Ojos que No Ven, Chris que No Siente”. Mientras los Chicos de la Calle 11 luchan por recuperar a su miembro desaparecido, Flag redobla sus esfuerzos para responsabilizar a Peacemaker.

Mientras los Chicos de la Calle 11 luchan por recuperar a su miembro desaparecido, Flag redobla sus esfuerzos para responsabilizar a Peacemaker. Episodio 7. “Como un Keith en la noche”. Los Chicos de la Calle 11 descubren la verdad del mundo alterno mientras Flag y A.R.G.U.S. están cada vez más cerca.

Steve Agee interpreta a John Economos a lo largo de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí