¿Te has preguntado por qué la madre de Chris Smith nunca aparece en “Peacemaker”? Pues, el director James Gunn ha revelado información crucial sobre el paradero de esta figura ausente en la serie de HBO Max. Y es que, pese a muchas especulaciones entre los fans, resulta que está viva.

Vale precisar que la serie profundiza en el trasfondo del personaje interpretado por John Cena, explorando la tóxica relación entre él y su padre Auggie Smith (Robert Patrick).

Así, las dinámicas familiares han sido fundamentales para el desarrollo de nuestro protagonista a lo largo de las dos temporadas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Peacemaker 2”:

¿QUÉ REVELÓ JAMES GUNN SOBRE LA MADRE DE CHRIS SMITH DE “PEACEMAKER”?

En el pódcast oficial de la serie, publicado el pasado 2 de octubre del 2025, James Gunn confirmó que la madre de Chris Smith está viva.

“Sé dónde está, pero no voy a revelarlo”, manifestó el director, agregando que el personaje estuvo cerca de aparecer en la segunda temporada y que ya tiene en mente a una actriz específica para interpretar el papel.

Tras esta declaración, el famoso creativo de DC evitó dar más explicaciones al respecto, pero abrió una nueva conversación en la que los fans han empezado a tejer varias teorías sobre el paradero de la mujer.

¿POR QUÉ LA MADRE DE CHRIS SMITH NO HA APARECIDO EN “PEACEMAKER”?

La ausencia de la madre en “Peacemaker” contrasta notablemente con la presencia dominante del padre del protagonista.

Y es que, tal como recuerda SlashFilm, una de las razones por las que la mamá todavía no habría aparecido en la ficción es que las figuras maternas no son tan usuales en las obras de Gunn.

Esto es algo que se diferencia, de manera notoria, de los vínculos paternos complejos de figuras como Star-Lord de “Guardians of the Galaxy” y Ratcatcher 2 de “The Suicide Squad”, por solo mencionar algunos ejemplos.

¿LA MADRE DE CHRIS SMITH DE “PEACEMAKER” APARECERÁ EN UNA TERCERA TEMPORADA?

Como te puedes imaginar, esto no está confirmado. Sin embargo, un eventual encuentro entre Chris y su madre podría guiar a Smith hacia un camino de sanación.

¿Te imaginas si se revela que ella fue una mujer cariñosa que se vio obligada a abandonar a su familia debido al extremismo del padre? ¿O que sea la clave para la redención definitiva de Peacemaker?

Pues, solo el tiempo y las futuras decisiones de James Gunn nos darán las respuestas.

La serie "Peacemaker" combina acción trepidante, humor negro y desarrollo de personajes (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí