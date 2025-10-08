Peacemaker, ese irreverente y controversial personaje interpretado por John Cena, se ha ido ganando el cariño de los fanáticos de DC y sobran motivos para comprender el porqué. Desde que apareció en pantalla por primera vez en 2021 en la película “El escuadrón suicida”, el antihéroe dejó muy buenas sensaciones, por lo que las compañías encargadas del proyecto tomaron la magnífica decisión de crear una serie con su nombre y con él como protagonista para explorar más a fondo sus inicios, motivaciones y aventuras.

Así fue que “Peacemaker” llegó a HBO Max en 2022 con su primera temporada, la cual contó con unos 8 capítulos que dejaron la puerta abierta para que haya más en el futuro. Y es que muchos nos quedamos enganchados con el humor retorcido, la acción sin filtro y, sobre todo, con ese antihéroe inesperado que es Christopher Smith. La serie, creada por James Gunn y protagonizada por el luchador John Cena, supo ganarse su lugar dentro del DC Universe (DCU), justo en pleno proceso de reinvención para la franquicia.

Más de 3 años después, la ansiada segunda temporada de “Peacemaker” llegó a HBO MAX nuevamente con la finalidad de presentarnos más de este personaje y, como era de esperarse, está siendo un completo éxito a nivel de audiencia y también en la crítica, pues la mayoría de los comentarios han sido positivos, aunque, claro está siempre salen unas cosas a la luz por mejorar.

No obstante, todo tiene su final y el de esta segunda entrega de la producción está más cerca de lo que te imaginas, desatando una serie de emociones encontradas. El capítulo 8 de “Peacemaker” - Temporada 2 llega a la plataforma de streaming este jueves 9 de octubre y sus fans más fervientes ya se están preguntando si vendrán nuevos capítulos y no los culpo, pues la historia está bien interesante y atrapa a cualquiera.

John Cena como Christopher Smith en la segunda temporada de "Peacemaker" (Foto: DC Studios)

¿HABRÁ UNA TERCERA TEMPORADA DE “PEACEMAKER”? ESTO DIJO JAMES GUNN

Después de la emisión del sexto episodio de la segunda temporada de “Peacemaker”, se encendieron las alarmas. James Gunn fue claro con sus declaraciones: no hay una tercera temporada confirmada por ahora. Pero también dejó la puerta abierta a algo más: “Descubrirás más en el episodio 8”, dijo, agregando una incertidumbre y una capa de misterio a algo que podría se crucial para toda la franquicia de DC, no solo para Christopher Smith.

Así que no, “Peacemaker 3” no está descartada, pero tampoco aprobada oficialmente. Es más, podría decirse que lo más probable es que ya no haya más capítulos del antihéroe. Lo que sí es seguro es que el final de temporada traerá más pistas sobre lo que viene.

¿CONTINUARÁ LA HISTORIA DE PEACEMAKER?

Gunn no está negando del todo la continuidad de Peacemaker, sino que está planteando algo distinto. Algunos personajes seguirán apareciendo en otros proyectos del DCU, incluso si no hay una temporada 3 como tal. Así que, puede que veamos a John Cena con su interpretación en futuras series y películas de la franquicia.

Adentrándonos más el personaje de Christopher Smith, Gunn ha sido bastante reservado sobre dar detalles acerca de su futuro. Hay teorías que apuntaban a que su padre, Auggie Smith (Robert Patrick), podría no haber muerto tras los eventos del multiverso revelado recientemente, pero el director fue tajante: “No”, respondió cuando le preguntaron si seguía vivo o si el que murió era un clon.

Sin embargo, también dejó claro que veremos más del personaje en el próximo episodio. Y, según sus palabras, la actuación de Robert Patrick será “magnífica”, lo cual puede significar que aún hay desarrollo importante en juego.

