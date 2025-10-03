La segunda temporada de “Peacemaker” en HBO Max está llegando a su recta final y mantiene en vilo a los fanáticos del universo DC. Conoce todos los detalles sobre el desenlace de temporada, el cronograma de estrenos de la serie protagonizada por John Cena como Chris Smith .

El éxito de esta entrega, bajo la dirección de James Gunn reside no solo en los giros argumentales, sino en la evolución del antihéroe central y el brillante ensamble que incluye figuras como Danielle Brooks, Freddie Stroma y la llegada de Nicholas Hoult como Lex Luthor.

¿CUÁNDO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER” EN HBO MAX?

El séptimo episodio, titulado “Como Keith en la Noche”, se estrenó el jueves 2 de octubre a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT, y la temporada llegará a su final el jueves 9 de octubre, con el lanzamiento del octavo episodio exclusivamente en HBO Max. Los capítulos se han publicado de manera semanal y todos serán accesibles vía streaming. El final anticipa la resolución de los principales arcos narrativos y grandes sorpresas para los seguidores de la franquicia.

Episodio 7: “Como Keith en la Noche” - Jueves 2 de octubre.

Episodio 8 (final): “Full Nelson” - Jueves 9 de octubre.

¿CÓMO VER ONLINE EL EPISODIO 8 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

Para ver el episodio en streaming, debes contar con una suscripción activa a HBO Max, un dispositivo compatible con la plataforma y conexión estable a internet. Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL del show televisivo.

FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

Creador : James Gunn

: James Gunn Productores ejecutivos : James Gunn, Peter Safran, John Cena

: James Gunn, Peter Safran, John Cena Géneros : acción, drama, superhéroes, aventura

: acción, drama, superhéroes, aventura Duración : 40 minutos por episodio, aproximadamente

: 40 minutos por episodio, aproximadamente Plataforma : HBO Max

: HBO Max Idioma original: inglés.

La segunda temporada de "Peacemaker" está ambientada en el Universo DC y sirve como un "reinicio suave" de la serie (Foto: HBO Max)

