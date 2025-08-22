La segunda temporada de “Peacemaker”, que transcurre dentro del nuevo DC Universe (DCU), se estrenó el 21 de agosto de 2025, así los fanáticos de la serie de HBO Max protagonizada por John Cena ya pueden disfrutar del primer episodio. Además de la continuación de la historia del mercenario patriótico Chris Smith, el capítulo de estreno incluyó un nuevo opening.

Mientras los créditos de apertura de la primera entrega tiene una duración de 80 segundos e incluye el tema “Do Ya Wanna Taste It” de Wig Wam, el número musical de la temporada 2 de la serie escrita y parcialmente dirigida por James Gunn tiene una duración de 105 segundos y está acompañada de la canción “Oh Lord” de Foxy Shazam.

“Mi banda favorita del mundo, que objetivamente es la mejor banda de rock ‘n’ roll del mundo”, declaró Gunn en la Comic-Con de San Diego en julio de 2025.

John Cena y otro miembros del reparto en el baile de la secuencia de créditos iniciales de la temporada 2 de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)

MÁS DETALLES DEL OPENING DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

El protagonista de “Peacemaker” es el primero en aparecer en escena y tras unos segundos inmóvil, empieza a bailar justo cuando comienza a cantar el artista detrás de “Oh Lord”. Poco después, lo acompañan John Economos (Steve Agee), Leota Adebayo (Danielle Brooks), Emilia Harcourt (Jennifer Holland) y Vigilante (Freddie Stroma).

A medida que avanza el musical, más personajes suben a bailar al ritmo del tema de Foxy Shazam, banda estadounidense de rock formada en el 2005 e integrada por el vocalista Eric Sean Nally, el guitarrista Loren Turner, el pianista Sky White, el bajista Daisy, el trompetista y corista Alex Nauth y el baterista Aaron McVeigh.

En otro momento del opening de la segunda temporada de “Peacemaker”, Chris Smith deja su característico traje azul y rojo por ropa normal, lo que sin duda es una referencia al Chris Smith de la otra dimensión que será desplazado por el protagonista.

Lo que dijo James Gunn sobre el nuevo opening

El cambio del musical para los créditos de apertura era necesario, ya que varios personajes de la primera entrega ya no son parte de la serie de antihéroes de DC. “Además, tenemos muchos nuevos miembros del reparto”, explicó James Gunn, “así que sabía que necesitaba un nuevo baile”.

Respecto a cambiar el tema musical de la temporada 2 de “Peacemaker”, Gunn aseguró que, “le di muchas vueltas. Y al final, decidí usar una nueva canción que refleje un poco más el tema de la temporada”.

“Solo quería hacer un buen trabajo con la [nueva] secuencia de baile”, añadió. “No sé si superará a la primera, porque nadie la esperaba... y simplemente no se puede replicar”.

El elenco de la temporada 2 de "Peacemaker" en la última toma del opening (Foto: HBO Max)

