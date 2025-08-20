Después de un final de temporada con portales, conectividad mental y una nave nodriza, “Invasion” regresa con una tercera temporada que incluirá nuevas alianzas, traición y alienígenas ápice que amenazan con destruir la Tierra. Por lo tanto, la supervivencia de la humanidad está en grave peligro. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega de la serie de Apple TV+ creada por Simon Kinberg (“X-Men”, “Deadpool”, “The Martian”) y David Weil (“Hunters”)? ¿Cuándo se estrenarán?

Las historias de los personajes están completamente entrelazadas en los nuevos capítulos del drama de ciencia ficción, adelantó Kinberg en una entrevista con Screen Rant. “Esa siempre fue parte de nuestra intención: desarrollar estos personajes a lo largo de una o dos temporadas, para que los conociéramos en sus vidas y mundos tan distintos, y son personajes tan distintos de partes tan distintas del mundo.”

“Y finalmente, unirlos y obligarlos a unirse como equipo, y ver si pueden hacerlo. De eso se trata esta temporada. Esta temporada trata sobre estos personajes que han estado en historias paralelas, y que has llegado a conocer y, con suerte, a interesarte, y que tienen que converger por primera vez”, agregó.

Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Shane Zaza y Enver Gjokaj retoman sus roles habituales en la tercera temporada de “Invasion”.

Shioli Kutsuna retoma el rol de Mitsuki Yamato en la tercera temporada de "Invasion" (Foto: Apple TV+)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

La tercera temporada de “Invasion” se estrenará el 22 de agosto de 2025 en Apple TV+ a las 12 a. m. PT / 3 a. m. ET. en Estados Unidos. Cada semana se emitirá un nuevo episodio hasta el 24 de octubre.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie de ciencia ficción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

La temporada 3 de “Invasion” tiene diez episodios, al igual que las dos anteriores temporadas de la serie que cuenta con Jakob Verbruggen, Audrey Chon, Amy Kaufman, Andrew Baldwin, Simon Kinberg, David Weil y Elisa Ellis como productores ejecutivos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”

Episodio 1: 22 de agosto de 2025

Episodio 2: 29 de agosto de 2025

Episodio 3: 5 de septiembre de 2025

Episodio 4: 12 de septiembre de 2025

Episodio 5: 19 de septiembre de 2025

Episodio 6: 26 de septiembre de 2025

Episodio 7: 3 de octubre de 2025

Episodio 8: 10 de octubre de 2025

Episodio 9: 17 de octubre de 2025

Episodio 10: 24 de octubre de 2025

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en la tercera temporada de “Invasion”, “los personajes principales de la serie se unen para trabajar en equipo en una misión crucial: infiltrarse en la nave nodriza alienígena. Los alienígenas ápice definitivos finalmente han emergido, extendiendo rápidamente sus mortíferos tentáculos por todo el planeta. Será necesario que todos los héroes trabajen juntos, utilizando su experiencia y pericia, para salvar a la especie. Se forjan nuevas relaciones, las antiguas se ponen a prueba e incluso se rompen, mientras un elenco internacional de personajes debe unirse antes de que sea demasiado tarde.”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “INVASION”

Goldshifteh Farahani como Aneesha Malik

Shioli Kutsuna como Mitsuki Yamato

Shamier Anderson como Trevate Cole

India Brown como Jamila Malik

Shane Zaza como Monty

Envar Gjokaj como Clark

Erika Alexander

Erika Alexander se une al elenco de la tercera temporada de "Invasion" como parte del grupo que trabajará para detener la amenaza alienígena en la Tierra (Foto: Apple TV+)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí