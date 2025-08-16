Sorpresas, caos y conexiones sorprendentes con el nuevo Universo DC (DCU) es lo que veremos en la segunda temporada de “Peacemaker”, la serie que aterriza en HBO Max este 21 de agosto de 2025, por lo que nuevamente seguiremos a Christopher Smith, quien se encontrará en un mundo alternativo que parece ser la versión ideal de su vida, pero no todo sería perfecto, pues esta situación lo hará enfrentarse a un pasado traumático con el fin de que pueda tomar el control de su futuro; es decir, buscará su redención, aunque para eso debe dejar de ser una broma y convertirse en un verdadero héroe. Además de John Cena en el papel protagónico, ¿quiénes más conforman el elenco?

La entrega dos tiene en total ocho episodios. La se basa en el personaje de DC Comics del mismo nombre.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “PEACEMAKER 2″

A continuación, los actores que forman parte del elenco de “Peacemaker 2” y sus respectivos personajes.

JOHN CENA COMO CHRISTOPHER SMITH / PEACEMAKER

En "Peacemaker 2", John Cena interpreta a Christopher Smith / Peacemaker (Foto: HBO Max)

John Cena es Christopher Smith / Peacemaker, un antihéroe caótico, pero extrañamente adorable. En la temporada dos, Rick Flag Sr. estará detrás de él para vengarse de la muerte de su hijo.

JENNIFER HOLLAND COMO EMILIA HARCOURT

En "Peacemaker 2", Jennifer Holland interpreta a Emilia Harcourt (Foto: HBO Max)

Jennifer Holland es Emilia Harcourt, quien tras recuperarse de sus graves heridas se volverá una de las mejores agentes de ARGUS, pero ella vivirá una situación complicada, ya que al tener a su jefe, Rick Flag Sr., tras Peacemaker, su lealtad será puesta a prueba.

STEVE AGEE COMO JOHN ECONOMOS

En "Peacemaker 2", Steve Agee interpreta a John Economos (Foto: HBO Max)

Steve Agee es John Economos, el director de la penitenciaría Belle Reve y ayudante de Amanda Waller. Al ser un agente ARGUS, debe vigilar a Peacemaker en esta segunda temporada, pese a la amistad que formó con Christopher Smith.

DANIELLE BROOKS COMO LEOTA ADEBAYO

En "Peacemaker 2", Danielle Brooks interpreta a Leota Adebayo (Foto: HBO Max)

Danielle Brooks es Leota Adebayo, la hija de la líder de ARGUS y miembro del Proyecto Butterfly. Ella quiere forjar su propio camino, alejada de las tácticas de su madre.

FREDDIE STROMA COMO ADRIAN CHASE / VIGILANTE

En "Peacemaker 2", Freddie Stroma interpreta a Adrian Chase / Vigilante (Foto: HBO Max)

Freddie Stroma es Adrian Chase / Vigilante, un justiciero psicópata y el autoproclamado mejor amigo de Peacemaker.

ROBERT PATRICK COMO AUGGIE SMITH / DRAGÓN BLANCO

En "Peacemaker 2", Robert Patrick interpreta a Auggie Smith / Dragón Blanco (Foto: HBO Max)

Robert Patrick es Auggie Smith / Dragón Blanco, el padre racista de Peacemaker, quien le proporciona tecnología para ayudarlo en su misión. Aunque murió en la primera entrega, retoma su papel en la nueva dimensión alternativa, donde junto a su hijo son héroes.

NHUT LE COMO JUDOMASTER

En "Peacemaker 2", Nhut Le interpreta a Judomaster (Foto: HBO Max)

Nhut Le es Judomaster, quien en esta segunda temporada fue reclutado por ARGUS y trabajará junto a John Economos.

FRANK GRILLO ES RICK FLAG SR.

En "Peacemaker 2", Frank Grillo interpreta a Rick Flag Sr. (Foto: HBO Max)

Frank Grillo es Rick Flag Sr., quien busca cazar a Peacemaker para hacerlo pagar por la muerte de su hijo Rick Flag. Aunque trabaja para los buenos, su ingreso en la entrega dos podría convertirlo en el potencial villano.

Otros personajes de “Peacemaer 2” son:

Sean Gunn como Maxwell Lord.

Nathan Fillion como Guy Gardner.

Isabela Merced como Hawkgirl.

Michael Rooker como Red St. Wild.

Tim Meadows como Langston Fleury.

Sol Rodríguez como Sasha Burdeos.

