Si hay algo que muchos estábamos esperando con ansias, es el regreso de “Peacemaker”. Después de una primera temporada que mezcló acción, humor y momentos sorprendentemente emocionales, la segunda entrega llega con un aire renovado, pero sin perder el caos característico que convirtió a esta serie en un fenómeno. Ahora con el universo cinematográfico de DC en plena transición, esta temporada se convierte en una pieza clave del nuevo DCU.

Esta nueva etapa promete mucho. John Cena regresa como el irreverente Chris Smith / Peacemaker, en una historia que se desarrolla después de los eventos de la película Superman (2025). Nuevas amenazas, viejas heridas y una buena dosis de sátira nos esperan en esta temporada que se estrena exclusivamente en HBO Max desde 21 de agosto de 2025.

En "Peacemaker 2", John Cena interpreta a Christopher Smith / Peacemaker (Foto: DC Studios)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

La segunda temporada de “Peacemaker” contará con ocho episodios en total. Cada uno será lanzado de forma semanal, todos los jueves, a partir del 21 de agosto de 2025, en HBO Max. Según se confirmó, los episodios estarán disponibles desde las 3:00 a.m. ET / 12:00 a.m. PT, como es habitual con los estrenos originales de la plataforma.

Esta entrega marca un cambio importante en la línea temporal del universo DC, ya que oficialmente transcurre dentro del nuevo DC Universe (DCU), dejando atrás al DCEU.

¿A qué hora se estrena cada episodio de Peacemaker - Temporada 2?

Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.

México (CDMX): 2:00 a.m.

Colombia: 2:00 a.m.

Perú: 2:00 a.m.

Ecuador: 2:00 a.m.

Panamá: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Bolivia: 3:00 a.m.

Chile: 3:00 a.m.

Argentina: 4:00 a.m.

Uruguay: 4:00 a.m.

Paraguay: 4:00 a.m.

Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.

Reino Unido: 8:00 a.m.

España: 9:00 a.m.

Francia: 9:00 a.m.

Italia: 9:00 a.m.

Alemania: 9:00 a.m.

Fechas y títulos de cada capítulo

A continuación, te comparto la guía completa con las fechas de estreno confirmadas de cada episodio. Algunos títulos aún no han sido revelados, pero el calendario está definido y actualizado:

Episodio Título Director Fecha de estreno 1 “Los lazos que muelen” James Gunn 21 de agosto de 2025 2 Por confirmar Greg Mottola 28 de agosto de 2025 3 Por confirmar Greg Mottola 4 de septiembre de 2025 4 Por confirmar Peter Sollett 11 de septiembre de 2025 5 Por confirmar Por confirmar 18 de septiembre de 2025 6 Por confirmar James Gunn 25 de septiembre de 2025 7 Por confirmar Por confirmar 2 de octubre de 2025 8 Por confirmar James Gunn 9 de octubre de 2025

REPARTO: QUIÉNES REGRESAN Y QUÉ PERSONAJES SE SUMAN

El elenco de la temporada 2 de “Peacemaker” vuelve con varios rostros conocidos y algunas nuevas incorporaciones que prometen dar de qué hablar. Entre los confirmados están:

John Cena como Chris Smith / Peacemaker

Danielle Brooks como Leota Adebayo

Freddie Stroma como Adrian Chase / Vigilante

Jennifer Holland como Emilia Harcourt

Steve Agee como John Economos

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Robert Patrick como Auggie Smith (en flashbacks o universos alternativos)

Sol Rodríguez como Sasha Bordeaux

Tim Meadows como Langston Fleury

Michael Rooker como Red St. Wild

En "Peacemaker 2", Jennifer Holland interpreta a Emilia Harcourt (Foto: HBO Max)

¿DÓNDE VER LA SERIE Y CÓMO SEGUIRLA?

Toda la temporada 2 de “Peacemaker” estará disponible exclusivamente en HBO Max (o Max, en su nueva presentación para ciertos mercados). Si eres suscriptor, solo debes ingresar a la plataforma a partir del 21 de agosto, y cada jueves encontrarás un nuevo episodio. Si aún no estás suscrito, puedes aprovechar las promociones activas para nuevos usuarios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.