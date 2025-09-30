Si estás listo para el próximo gran giro en la vida de Chris Smith, no te puedes perder el episodio 7 de la temporada 2 de “Peacemaker”. En ese sentido, en esta nota, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link oficial para verlo online en la plataforma HBO Max. Por eso, presta atención y ¡anda alistando tu agenda!
Vale precisar que el penúltimo capítulo de la segunda entrega de la producción -protagonizada por John Cena- arranca justo después del anterior episodio.
Así, cuando el padre y el hermano de Chris descubren que es un impostor en su dimensión, se vuelven contra él... mientras que los 11th Street Kids intentan llevarlo de vuelta a casa.
Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 7 de “Peacemaker” - Temporada 2:
¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?
El episodio 02x07 de la producción de DC se estrena el jueves 2 de octubre del 2025, bajo el título “Like a Keith in the Night”.
¿A QUÉ HORA ESTÁ DISPONIBLE EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EN HBO MAX?
El capítulo está programado para llegar a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET). Es decir, en países hispanohablantes, respeta el siguiente horario:
|Países
|Horarios
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|7:00 p.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|8:00 p.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|9:00 p.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|10:00 p.m.
|España
|3:00 a.m. del viernes 3 de octubre
¿CÓMO VER ONLINE EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?
Para ver el episodio en streaming, debes contar con una suscripción activa a HBO Max, un dispositivo compatible con la plataforma y conexión estable a internet.
Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL del show televisivo.
¿CUÁNDO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?
El octavo y último capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker”, titulado “Full Nelson”, está programado para estrenarse el próximo viernes 9 de octubre del 2025. O sea, la serie espera poder cerrar su segundo ciclo muy pronto.
FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”
- Creador: James Gunn
- Productores ejecutivos: James Gunn, Peter Safran, John Cena
- Géneros: acción, drama, superhéroes, aventura
- Duración: 40 minutos por episodio, aproximadamente
- Plataforma: HBO Max
- Idioma original: inglés
- Reparto principal: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Robert Patrick
