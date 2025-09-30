El estadounidense John Cena asume el rol protagonista de Chris Smith a lo largo de las dos temporadas de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)
El estadounidense John Cena asume el rol protagonista de Chris Smith a lo largo de las dos temporadas de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Si estás listo para el próximo gran giro en la vida de Chris Smith, no te puedes perder el episodio 7 de la temporada 2 de . En ese sentido, en esta nota, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link oficial para verlo online en la plataforma HBO Max. Por eso, presta atención y ¡anda alistando tu agenda!

Mira también:

Vale precisar que el penúltimo capítulo de la segunda entrega de la producción arranca justo después del

Así, cuando el padre y el hermano de Chris descubren que es un impostor en su dimensión, se vuelven contra él... mientras que los 11th Street Kids intentan llevarlo de vuelta a casa.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 7 de “Peacemaker” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El episodio 02x07 de la producción de DC se estrena el jueves 2 de octubre del 2025, bajo el título “Like a Keith in the Night”.

¿A QUÉ HORA ESTÁ DISPONIBLE EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2 EN HBO MAX?

El capítulo está programado para llegar a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET). Es decir, en países hispanohablantes, respeta el siguiente horario:

PaísesHorarios
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m.
España3:00 a.m. del viernes 3 de octubre

¿CÓMO VER ONLINE EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

Para ver el episodio en streaming, debes contar con una suscripción activa a HBO Max, un dispositivo compatible con la plataforma y conexión estable a internet.

Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al del show televisivo.

¿CUÁNDO TERMINA LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

El octavo y último capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker”, titulado “Full Nelson”, está programado para estrenarse el próximo viernes 9 de octubre del 2025. O sea, la serie espera poder cerrar su segundo ciclo muy pronto.

FICHA TÉCNICA DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

  • Creador: James Gunn
  • Productores ejecutivos: James Gunn, Peter Safran, John Cena
  • Géneros: acción, drama, superhéroes, aventura
  • Duración: 40 minutos por episodio, aproximadamente
  • Plataforma: HBO Max
  • Idioma original: inglés
  • Reparto principal: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Robert Patrick
Jennifer Holland es una de las integrantes del elenco principal de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)
Jennifer Holland es una de las integrantes del elenco principal de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC