Lo que está sucediendo en cada capítulo de “Peacemaker” está dejando a los fans con la mente volando. Esta segunda temporada ha sido una montaña rusa emocional, y después del giro inesperado que nos dejó el capítulo 5, la audiencia está ansiosa por ver qué nos trae la próxima entrega.

Y es que James Gunn no solo ha logrado consolidar a “Peacemaker” como una de las mejores series del Universo DC, sino que ha sabido darle capas emocionales a sus personajes, especialmente a Chris Smith, interpretado de manera magistral por John Cena. Ahora que entramos en la recta final de la temporada, el episodio 6 promete ser un antes y un después en la historia del antihéroe de HBO Max.

Chris Smith (John Cena) en la temporada 2 de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE PEACEMAKER TEMPORADA 2?

El esperado episodio 6, titulado “Ignorance Is Chris”, se estrena este jueves 25 de septiembre de 2025 a través de HBO Max. Es un capítulo especial por varias razones, pero una de las más importantes es que vuelve a estar dirigido por James Gunn, quien ya adelantó que será uno de los mejores episodios de toda la serie.

¿A QUÉ HORA SE PODRÁ VER EL EPISODIO 6 EN HBO MAX?

El nuevo episodio se liberará a las 9:00 p. m. (ET) / 6:00 p. m. (PT) en Estados Unidos. Pero si eres de los que vive fuera del horario del este o del pacífico, te dejo aquí una guía rápida con las conversiones para Latinoamérica y algunos países de Europa, para que no te pierdas el estreno:

País Hora local del estreno México (CDMX) 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. Chile 9:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Paraguay 9:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. República Dominicana 9:00 p. m. Panamá 8:00 p. m. España (Madrid) 3:00 a. m. (del 26/09) Alemania (Berlín) 3:00 a. m. (del 26/09)

¿DÓNDE VER PEACEMAKER TEMPORADA 2 EPISODIO 6?

El episodio estará disponible exclusivamente en HBO Max. Si ya tienes una suscripción, solo tienes que entrar a la app o al sitio web a la hora del estreno. Aquí te dejo el link directo a la serie en HBO Max para que lo tengas a mano.

John Cena y Danielle Brooks en la segunda temporada de "Peacemaker" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ ESPERAR DEL EPISODIO “IGNORANCE IS CHRIS”?

A estas alturas, la historia ha dado un giro inesperado con Chris cruzando hacia una realidad alternativa. Muchos fans creen que este episodio 6 será la primera exploración a fondo de ese universo desconocido. Ya se han dado pistas de que este nuevo mundo podría ser una especie de “Tierra X”, similar a la del multiverso Pre-Crisis, lo que significa que todo lo que conocemos está de cabeza.

Algo a lo que también hay que prestarle atención es que James Gunn ha dicho públicamente que la actuación de John Cena en este episodio será la mejor que ha hecho hasta ahora. Y lo dice alguien que lo ha dirigido desde “The Suicide Squad”. Si vienes siguiendo su evolución como actor, sabes que ha pasado de ser “el luchador que actúa” a uno de los intérpretes más carismáticos de todo el DCU.

