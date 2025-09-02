Una nueva semana trae consigo un nuevo capítulo de “Peacemaker” (en España: "El Pacificador“), la serie liderada por John Cena que se ha convertido en la favorita de muchos usuarios de HBO Max. Así, ¿te gustaría conocer la fecha, la hora y el link para no perderte el lanzamiento del episodio 3 de su temporada 2? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que este capítulo promete mostrarnos al protagonista de la historia descubriendo más grietas de la realidad alternativa.

Y es que su hermano Keith desconfía de su identidad y comienza a investigar sobre sus orígenes, mientras que Emilia Harcourt le oculta información clave.

Al mismo tiempo, Rick Flag Sr. intensifica su búsqueda para vengar la muerte de su hijo y, por si fuera poco, la llegada del agente Langston Fleury añade una capa adicional de peligro para Chris Smith y sus aliados.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 3 de la temporada 2 de “Peacemaker”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El capítulo se estrena el jueves 4 de septiembre del 2025, bajo el título "Another Rick Up My Sleeve“ (en español: ”Otro Rick en mi manga“).

Este tiene a Greg Mottola como director, mientras que James Gunn asume el rol de guionista.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

La serie de HBO Max mantiene su calendario regular de lanzamiento, con el tercer episodio disponible en los siguientes horarios:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del viernes 5 de septiembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

“Peacemaker” es una producción exclusiva de HBO Max. Por lo tanto, para disfrutar del episodio 3 de su temporada 2, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Teniendo en cuenta ese detalle, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL del show televisivo.

Jennifer Holland interpreta a Emilia Harcourt y a su versión alternativa a lo largo de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)

