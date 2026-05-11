Resumen

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Steve Carell es el protagonista de la serie "Rooster" con su rol del profesor y escritor Greg Russo.
Steve Carell es el protagonista de la serie "Rooster" con su rol del profesor y escritor Greg Russo.
Por Redacción EC

Un escritor llega a un campus universitario en los Estados Unidos para acompañar a su hija, una joven maestra que sufre el derrumbe de su matrimonio. Así empezó “Rooster”, la serie de HBO MAX creada por Bill Lawrence y Matt Tarses que tiene a Steve Carell como protagonista y que este domingo 10 de mayo emitió su último episodio. La temporada 2 fue anunciada hace poco.