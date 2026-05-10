Los suscriptores de Universal+ podrán disfrutar desde este mes de mayo una serie de estrenos de diversos géneros, entre los que destacan “Boston Blue” y “CIA”. A continuación todos los detalles

CIA (TEMPORADA 1)

FECHA DE ESTRENO: 13 DE MAYO

El esperado spin off de la exitosa “FBI” llega a las pantallas con Nick Gehlfuss y Tom Ellis como protagonistas. El primero, reconocido por su rol como el doctor Will Halstead en el drama médico “Chicago MED” y el segundo por su trabajo en “Lucifer”.

Nick interpreta al agent especial del FBI Bill Goodman, quien unido al agente de la CIA Colin Glass (Ellis) deben, desde su base en Nueva York, enfrentar una serie de peligros no solo para la ciudad y Estados Unidos, sino para el planeta en general.

Dice la sinopsis de la serie:

A pesar de tener conflictos por su forma tan diferente de trabajar, eventualmente la dupla se complementa y une fuerzas para proteger a Estados Unidos de amenazas internas. Asimismo, tanto Nick como Bill incorporan a su equipo a Gina Gosian (Natalee Linez, Tell Me Lies), una analista de la CIA que se convierte en un activo clave para identificar grandes amenazas, mientras la subdirectora de la estación, Nikki Reynard (Necar Zadegan, NCIS: New Orleans), supervisa el accionar de esta poderosa trifecta.

FIN DE TEMPORADA DE “SNL”

Los episodios finales de la temporada 51 de Saturday Night Live llegan a su televisor mediante Universal+. El sábado 2 de mayo estuvo en pantalla Olivia Rodrigo como presentadora, anteayer sábado 9 estuvo Matt Damon y el próximo sábado 16 estarán Paul McCartney y Will Ferrell.

FROM (TEMPORADA 4)

Una de las series más raras y sorprendentes del último tiempo alcanza su temporada cuatro vía Universal+. Cada lunes podrás ver una nueva entrega de esta producción protagonizada por Harold Perrineau.

Dice la sinopsis:

En la nueva temporada, las figuras monstruosas que acechan a los individuos mejoran su velocidad, lo que aumenta la tensión. Por lo tanto, los habitantes empezarán a discrepar sobre qué métodos usar para combatir la muerte inminente y se les podrá ver cada vez más divididos mientras el temible “Hombre del Traje Amarillo” se posiciona como nuevo villano.

Cabe indicar que en Universal+ están disponibles las primeras tres temporadas de esta serie alguna vez elogiada por el maestro del terror Stephen King.

BOSTON BLUE (TEMPORADA 1)

Sí, al fin llega a Latinoamérica el estreno del spin off más esperado de los últimos tiempos. Se trata de “Boston Blue”, spin off de esa serie de culto titulada “Blue Bloods” que el año pasado llegó a su fin.

En esta ocasión, el detective Danny Reagan debe viajar de NYC a Boston para solucionar un grave problema con su hijo policía. Te contamos la sinopsis oficial:

Para resolver los casos que llegan a sus manos, Danny forma equipo con Lena Silver (Sonequa Martin-Green, The Good Wife), la hija mayor de una reconocida familia de policías de la ciudad, una de las profesionales en ascenso más respetadas.