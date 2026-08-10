El cine de terror abordó la presión por cambiar el cuerpo y perseguir un ideal físico en “La sustancia” hace unos años. Ahora vuelve al tema “Insaciable” (“Saccharine”, en su título original), de Natalie Erika James, que se suma al ‘body horror’ con el terror sobrenatural y sitúa la comida en el centro de su propuesta, con primeros planos que acompañan el deterioro de Hana, interpretada por Midori Francis.

Trailer oficial de “Insaciable”

¿De qué se trata?

A diferencia de “La sustancia”, cuya premisa se articula alrededor de la industria de la belleza, “Insaciable” sigue a Hana, una estudiante de medicina que prueba un método extremo para perder peso. A pesar de descubrir que las pastillas que consume contienen un componente ilegal, decide continuar con el procedimiento. A partir de ahí, el hambre nunca pudo ser más terrorífico que una pesadilla.

La actriz estadounidense Midori Francis ha participado en filmes como “Ocean’s 8” (2018), “Good Boys” (2019) y “South Mountain” (2019), y también es conocida por interpretar a Alicia en la serie “The Sex Lives of College Girls”.

Junto ella, el reparto reúne a Danielle Macdonald como Josie, Madeleine Madden como Alanya, Robert Taylor como Travis, Annie Shapero como Melissa, Joseph Baldwin como Ryan y Emily Milledge como Georgie.

También figuran Anna Adams, André Ong Carlesso, Lisa Crittenden, Daniela Rene Fink, Lucy Goleby, Darius Googe, Rachel Khalaf, Jeremiah Louis, Mackenzie McLaren, Sam Ready, Trevorr Surej, Conny Fong, Showko Showfukutei y Maya Arielle.

Natalie Erika James emplea el terror corporal no solo para mostrar transformaciones físicas, sino para llevar al extremo las inseguridades de su protagonista femenina y los discursos sobre la pérdida de peso. La cineasta japonesa-australiana ya había trabajado el género en “Relic” (2020), su primer largometraje, y posteriormente dirigió “Apartment 7A” (2024), una precuela de “El bebé de Rosemary”.

Fecha de estreno

“Insaciable” se estrena en los cines de Perú este jueves 13 de agosto de 2026. Antes de su llegada comercial, la película forma parte de la programación del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, en la sección “Pre-estrenos”. El evento se desarrolla del 6 al 15 de agosto y el certamen incluye la cinta de James entre sus títulos internacionales.

Ficha técnica

Título en Perú: “Insaciable”

“Insaciable” Título original: “Saccharine”

“Saccharine” Año: 2026

2026 País: Australia

Australia Género: Terror, drama y horror corporal

Terror, drama y horror corporal Duración: 112 minutos

112 minutos Dirección: Natalie Erika James

Natalie Erika James Guion: Natalie Erika James

Natalie Erika James Producción: Anna McLeish, Sarah Shaw y Natalie Erika James

Anna McLeish, Sarah Shaw y Natalie Erika James Coproductor: Ben Morgan

Ben Morgan Fotografía: Charlie Sarroff

Charlie Sarroff Montaje: Sean Lahiff

Sean Lahiff Música: Hannah Peel

Hannah Peel Diseño de producción: Josephine Wagstaff

Josephine Wagstaff Casting: Jane Norris

Jane Norris Diseño de vestuario: Steph Hooke

Steph Hooke Compañías productoras: Carver Films y Thrum Films