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El cine de terror abordó la presión por cambiar el cuerpo y perseguir un ideal físico en “La sustancia” hace unos años. Ahora vuelve al tema “Insaciable” (“Saccharine”, en su título original), de Natalie Erika James, que se suma al ‘body horror’ con el terror sobrenatural y sitúa la comida en el centro de su propuesta, con primeros planos que acompañan el deterioro de Hana, interpretada por Midori Francis.
El cine de terror abordó la presión por cambiar el cuerpo y perseguir un ideal físico en “La sustancia” hace unos años. Ahora vuelve al tema “Insaciable” (“Saccharine”, en su título original), de Natalie Erika James, que se suma al ‘body horror’ con el terror sobrenatural y sitúa la comida en el centro de su propuesta, con primeros planos que acompañan el deterioro de Hana, interpretada por Midori Francis.
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Trailer oficial de “Insaciable”
¿De qué se trata?
A diferencia de “La sustancia”, cuya premisa se articula alrededor de la industria de la belleza, “Insaciable” sigue a Hana, una estudiante de medicina que prueba un método extremo para perder peso. A pesar de descubrir que las pastillas que consume contienen un componente ilegal, decide continuar con el procedimiento. A partir de ahí, el hambre nunca pudo ser más terrorífico que una pesadilla.
La actriz estadounidense Midori Francis ha participado en filmes como “Ocean’s 8” (2018), “Good Boys” (2019) y “South Mountain” (2019), y también es conocida por interpretar a Alicia en la serie “The Sex Lives of College Girls”.
Junto ella, el reparto reúne a Danielle Macdonald como Josie, Madeleine Madden como Alanya, Robert Taylor como Travis, Annie Shapero como Melissa, Joseph Baldwin como Ryan y Emily Milledge como Georgie.
También figuran Anna Adams, André Ong Carlesso, Lisa Crittenden, Daniela Rene Fink, Lucy Goleby, Darius Googe, Rachel Khalaf, Jeremiah Louis, Mackenzie McLaren, Sam Ready, Trevorr Surej, Conny Fong, Showko Showfukutei y Maya Arielle.
Natalie Erika James emplea el terror corporal no solo para mostrar transformaciones físicas, sino para llevar al extremo las inseguridades de su protagonista femenina y los discursos sobre la pérdida de peso. La cineasta japonesa-australiana ya había trabajado el género en “Relic” (2020), su primer largometraje, y posteriormente dirigió “Apartment 7A” (2024), una precuela de “El bebé de Rosemary”.
Fecha de estreno
“Insaciable” se estrena en los cines de Perú este jueves 13 de agosto de 2026. Antes de su llegada comercial, la película forma parte de la programación del 30 Festival Internacional de Cine de Lima PUCP, en la sección “Pre-estrenos”. El evento se desarrolla del 6 al 15 de agosto y el certamen incluye la cinta de James entre sus títulos internacionales.
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Ficha técnica
- Título en Perú: “Insaciable”
- Título original: “Saccharine”
- Año: 2026
- País: Australia
- Género: Terror, drama y horror corporal
- Duración: 112 minutos
- Dirección: Natalie Erika James
- Guion: Natalie Erika James
- Producción: Anna McLeish, Sarah Shaw y Natalie Erika James
- Coproductor: Ben Morgan
- Fotografía: Charlie Sarroff
- Montaje: Sean Lahiff
- Música: Hannah Peel
- Diseño de producción: Josephine Wagstaff
- Casting: Jane Norris
- Diseño de vestuario: Steph Hooke
- Compañías productoras: Carver Films y Thrum Films
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