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Resumen

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Midori Francis protagoniza la película de terror "Insaciable". (Foto: Diamond Films)
Midori Francis protagoniza la película de terror "Insaciable". (Foto: Diamond Films)
Por Leslie A. Galván

El cine de terror abordó la presión por cambiar el cuerpo y perseguir un ideal físico en “La sustancia” hace unos años. Ahora vuelve al tema “Insaciable” (“Saccharine”, en su título original), de Natalie Erika James, que se suma al ‘body horror’ con el terror sobrenatural y sitúa la comida en el centro de su propuesta, con primeros planos que acompañan el deterioro de Hana, interpretada por Midori Francis.

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