Una aterradora historia sobre obsesión y duelo que desafiará a los fanáticos del cine de terror más extremo a partir de este 13 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Una aterradora historia sobre obsesión y duelo que desafiará a los fanáticos del cine de terror más extremo a partir de este 13 de agosto. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

Esta inquietante premisa es el motor de “Insaciable”, un ambicioso proyecto de body horror y suspenso psicológico que desembarca en las salas de cine el 13 de agosto. Con una narrativa adictiva y aterradora, promete ser uno de los estrenos más memorables y macabros del año.

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