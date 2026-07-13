Corrupción, negligencia y abuso de poder. Para calentar las futuras elecciones a la alcaldía, listamos a diez alcaldes emblemáticos del cine, protagonistas de sátiras sociales u obscuros dramas políticos.

¡Empezamos con nuestro ránking!

¡Bienvenido, Mr. Marshall!

Año: 1952 | País: España | Director: Luis García Berlanga

Don Pablo (Pepe Isbert), alcalde de Villar del Río, intentará transformar su pueblo en un decorado andaluz para agradar a los estadounidenses. Un clásico de la picaresca española. Representa la desesperación de la España rural y empobrecida.

(Difusión)

Tiburón

Año: 1975 | País: EE.UU. | Director: Steven Spielberg

El alcalde Larry Vaughn (Murray Hamilton), representa la negligencia institucional ante el peligro. Se preocupa más por el turísmo de Amity Island que por su seguridad. Con él, Spielberg criticó la gestión irresponsable frente a las crisis públicas.

(Difusión)

Los Cazafantasmas

Año: 1984 | País: EE.UU. | Director: Ivan Reitman

El alcalde de Nueva York (David Margulies), escéptico y reacio a reconocer la actividad paranormal, intenta minimizar los eventos sobrenaturales que asolan la ciudad. Representa la burocracia cínica que debe aceptar lo extraordinario.

(Difusión)

El extraño mundo de Jack

Año: 1993 | País: EE.UU. | Director: Henry Selick

El alcalde de Halloween Town muestra dos caras: una sonriente y otra temerosa. Representa bien la inestabilidad emocional de la burocracia, que pasa de la alegría al pánico según la circunstancia.

(Difusión)

City Hall

Año: 1996 | País: EE.UU. | Director: Harold Becker

John Pappas (Al Pacino), es el alcalde de Nueva York. Un hombre de inmenso carisma que sin embargo maneja una red de corrupción. Cree que su visión resulta superior a la ley, el gobernante que se siente dueño del destino de su ciudad.

(Difusión)

La ley de Herodes

Año: 1999 | País: México | Director: Luis Estrada

Juan Vargas (Damián Alcázar), es un honesto intendente convertido en el alcalde de San Pedro de los Saguaros. Este filme, retrato definitivo del sistema político mexicano post-revolucionario, es un oscuro estudio sobre la corrupción en el poder.

(Difusión)

Madeinusa

Año: 2006 | País: Perú | Directora: Claudia Llosa

En el pueblo de Manayaycuna, la autoridad del alcalde (Ubaldo Huamán) es absoluta y perturbadora durante la Semana Santa, un periodo donde, según la creencia local, Dios no observa. Es un guardián de las tradiciones rígidas y opresivas.

(Difusión)

Lluvia de hamburguesas

Año: 2009 | País: EE.UU. | Directores: Phil Lord y Christopher Muller

El alcalde Shelbourne (voz de Bruce Campbell), es el típico político oportunista. En un pueblo que depende de la industria sardinera, ve en la tecnología la oportunidad para catapultar su imagen y atraer turistas.

(Difusión)

Rango

Año: 2011 | País: EE.UU. | Director: Gore Verbinski

El Alcalde de Dirt es una tortuga del desierto, un gobernante paternalista para una comunidad sedienta, que a sus espaldas controla el suministro de agua. Un dictador encubierto bajo una fachada de respetabilidad y progreso.

(Difusión)

Bacurau

Año: 2019 | País: Brasil | Director: Kleber Mendonça

Tony Jr. (Thardelly Lima), es un alcalde corrupto que busca la reelección en Bacurau. Lo suyo son las promesas falsas y las donaciones inservibles. Brutal representación del poder político que ha abandonado a sus ciudadanos.

(Difusión)