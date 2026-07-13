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Resumen

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Hacemos un repaso con los (peores) alcaldes de las ficciones. (Fotos: Difusión)
Hacemos un repaso con los (peores) alcaldes de las ficciones. (Fotos: Difusión)
Por Enrique Planas

Corrupción, negligencia y abuso de poder. Para calentar las futuras elecciones a la alcaldía, listamos a diez alcaldes emblemáticos del cine, protagonistas de sátiras sociales u obscuros dramas políticos.

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