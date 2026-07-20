Otro escándalo en las redes sociales esta vez con carta notarial incluida. El creador de contenido Ioanis Patsias Morales, más conocido en redes sociales como IOA, sorprendió a su comunidad al revelar una situación que involucra a la reconocida figura de la televisión María Pía Copello. A través de una reciente publicación, el influencer afirmó que recibió una carta notarial enviada por la conductora, generando de inmediato una fuerte reacción entre sus seguidores. La inesperada denuncia no tardó en viralizarse y provocó un intenso debate en plataformas digitales. Los usuarios expresaron su sorpresa y compartieron diversas opiniones sobre el presunto conflicto entre ambas personalidades, mientras crece la expectativa por conocer los motivos que habrían originado el envío del documento legal.

Esta es la razón por la cual María Pía decidió enviar una carta notarial al influencer Ioanis originando mucho malestar

La polémica comenzó luego de que IOA publicara un video en el que analizaba las denominadas ‘Catitejas’, la marca de chocotejas vinculada a la familia de María Pía Copello. En el material audiovisual, el creador de contenido no se limitó a degustar el producto, sino que también emitió comentarios sobre su experiencia, lo que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales. Sin embargo, el contenido generó mayor controversia por un recurso humorístico incorporado durante la edición del video. El influencer incluyó un montaje gráfico en el que aparecía la presentadora junto a una lavadora y varios billetes de dólares, una imagen que, según explicó posteriormente, formaba parte de una broma. Esta representación habría sido el detonante del conflicto que hoy enfrenta a ambas figuras públicas.

El youtuber hace su descargo sobre lo que hizo en su video, pero que no guarda resentimientos a María Pía

Por otro lado, IOA dio a conocer que recibió una carta notarial que, según indicó, fue enviada por María Pía Copello. El creador de contenido aclaró que la medida legal no estuvo relacionada con su opinión sobre las ‘Catitejas’, sino con el montaje gráfico que incluyó en el video. De acuerdo con su versión, el conflicto surgió únicamente por la imagen humorística utilizada durante la edición del material. A través de TikTok, el influencer respondió a los usuarios que le consultaban sobre el caso y reiteró que el motivo de la carta fue “un dibujito” incorporado como parte de una broma. Pese a la controversia, IOA aseguró que no mantiene ningún tipo de resentimiento hacia la conductora y afirmó que continúa teniendo una buena impresión de ella, restándole dramatismo a lo sucedido y abordándolo con humor.

“Me pueden mandar todas las cartas y los amaré más”, fue lo que dijo el youtuber luego de ver la carta notarial

La hermana del creador de contenido, Ale Patsias Morales, salió en su defensa y afirmó que IOA no siente ningún tipo de resentimiento por lo ocurrido. Incluso destacó que el youtuber mantiene una buena opinión de María Pía Copello y que la conductora de Sin +Q Decir “le cae superbien”. Fiel a su estilo, Ioanis optó por cerrar el tema con una frase cargada de ironía: “Me pueden mandar todas las cartas y los amaré más”. Si bien en un inicio evitó profundizar sobre el contenido de la carta notarial, posteriormente respondió a una seguidora que atribuyó la medida a sus críticas contra las ‘Catitejas’. El influencer aclaró que el documento no fue enviado por su evaluación del producto, sino por el montaje gráfico que aparecía en el video. “No fue por probarlas, sino por poner una broma con un dibujo”, explicó, y más adelante insistió en el mismo punto al responder a otro usuario: “¡Por un dibujito que pusimos! ¡Pero fue de broma!”.